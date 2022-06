Pomezia: fiamme in un deposito e in una centrale elettrica, grosso rogo anche in zona Campobello (FOTO)

Ardea, Pomezia, Roma, ma anche la zona dei Castelli. E’ piena emergenza incendi oggi pomeriggio nell’area della Capitale e Provincia con tutti i mezzi dei Vigili del Fuoco impegnati in interventi di soccorso. In particolare gli episodi più rilevanti si registrano sull’Aurelia e sulla Laurentina tra Pomezia e Roma, dove un tratto è stato chiuso.

Doppio incendio a Pomezia oggi 27 giugno 2022

Anche a Pomezia però la situazione è preoccupante a causa di un doppio incendio. Come anticipatovi qui il primo rogo è scoppiato al confine con Ardea ed ha coinvolto il deposito Menfer, nuovamente sulla Via Laurentina. A fuoco anche le sterpaglie e la vegetazione adiacente oltre che una centrale elettrica di alta tensione. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco e tante Associazioni di Protezione Civile stanno operando senza sosta per domare le fiamme. L’intervento è ancora in corso.

A fuoco autorimessa in Via Messico

Ma questo non è stato l’unico episodio. Dalle 14.50 infatti è in corso un altro vasto rogo che ha coinvolto almeno un’autorimessa nell’area tra Via Messico e Via della Maggiona, zona Campobello. Presenti in questo caso i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Pomezia. Al momento non si ha notizia di possibili feriti. L’intervento è ancora in corso.

L’avviso del Comune di Pomezia

In questi minuti il Comune di Pomezia ha diffuso un messaggio rivolto alla cittadinanza: «A causa del forte vento si consiglia di monitorare la situazione ed eventualmente chiudere le finestre delle abitazioni».