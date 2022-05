Pomezia, il diverbio stradale diventa zuffa: due donne si picchiano furiosamente davanti a tutti (FOTO)

Una lite furiosa. O meglio, un’aggressione, perché tra i litiganti una delle due persone picchiava e l’altra prendeva le botte. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, 20 maggio, a Pomezia. Teatro dell’incredibile scena via Cincinnato, intorno alle ore 18:50.

Botte in strada tra due donne

Protagoniste due donne, entrambe a bordo di auto in direzione centro città. Non si sa cosa sia successo prima, ma presumibilmente si tratta di una discussione per una precedenza. In quel momento c’è molto traffico. Le auto sono tutte in fila. Forse tra le due donne è volata una parola di troppo. Quando le due vetture si trovano all’altezza della scuola, le due donne scendono. La conducente della Ford Fiesta ha la vettura ferma nel punto di ricarica per le auto elettriche, mentre la donna della Fiat Panda ha lasciato la macchina addirittura in strada, incurante del traffico che si sta formando.

La furia

La donna della Panda inizia a urlare e a picchiare l’altra, tirandole dapprima i capelli. Poi una ginocchiata, seguita da un calcio. L’altra urla, ma non riesce a reagire. Ad un tratto dalla Panda scende un uomo che la ferma. Nel frattempo le altre macchine in fila, per poter passare, sono costrette a salire sul marciapiede spartitraffico, perché la Fiat blocca la circolazione. Ma nessuno degli automobilisti o dei passanti interviene per sedare la lite.

Nessuna denuncia è stata presentata ai carabinieri di Pomezia. Testimoni oculari hanno riferito di un episodio piuttosto violento.

