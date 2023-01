Pomezia, stop alla corrente per lavori venerdì 13 gennaio 2023: il dettaglio e le zone interessate

Pomezia. Nella giornata di domani, venerdì 13 gennaio 2023, ci sarà un’interruzione della distribuzione elettrica sul territorio che durerà per diverse ore al fine i permettere i consueti lavori di manutenzioni sugli impianti presenti in zona. Nel dettaglio, si tratterà di interruzioni del flusso elettrico che partiranno nelle prime ore della mattinata (8.30) per poi proseguire fino alle 15.30, salvo imprevisti o altre comunicazioni di sorta. La comunicazione arriva direttamente dal Comune di Pomezia che, nelle scorse ore, ha anche affisso diversi volantini cartacei nelle zone interessante, così da permettere ai cittadini meno smart di venire a conoscenza dell’interruzione con il vecchio metodo.

Pomezia, stop alla corrente per manutenzione agli impianti

Interruzione del flusso elettrico gestito da Enel distribuzione che risulta essere necessario per portare a termine i lavori di manutenzione e per garantire il flusso continuo e il corretto funzionamento degli impianti presenti su tutto il territorio. Uno stop di 7 ore previsto per la giornata di domani che dovrebbe essere sufficiente: a partire dalle 15.30, insomma, tutti gli utenti delle zone interessate dovrebbero ritornare nuovamente in possesso della rete elettrica. Meglio essere informati e prevenuti, ad ogni modo, dal momento che ritrovarsi senza preavviso in casa senza corrente elettrica potrebbe essere un bel problema. Sarebbe un po’ come ritornare velocemente nel XIX secolo, con candele ed altri metodi anacronistici. Per fortuna lo stop, come dicevamo è previsto solamente per la mattinata e le primissime ore del pomeriggio.

Le zone interessate a Pomezia dall’interruzione di energia elettrica

Non tutto il Comune di Pomezia sarà interessato dallo stop momentaneo del flusso elettrico, perché solamente alcuni impianti hanno necessità di portare a termine la manutenzione. Ecco il dettaglio delle zone che domani, venerdì 13 gennaio 2023, saranno interessante dalle interruzioni dalle 8.30 alle 15.30, con i diversi numeri civici:

v bilancia (della) 9, 13, da 13b a 15, 19, 23, da 23d a 25, da 33 a 35, da 39 a 43;

v bilancia (della) da 20 a 22, da 26 a 28, da 28b a 32, 32b, da 36 a 42;

v pontassieve da 8 a 10, 14;

v pontassieve da 3 a 5a;

v bilancia della sn;

v mari 1, 1e

v mari 2, 6

Importante ricordare che durante i lavori, la corrente potrebbe ritornare a tratti ed essere momentaneamente ripristinata, dunque meglio evitare di commettere imprudenze e attendere la fine del periodo indicato per procedere con altre mansioni.