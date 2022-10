Pomezia: la squadra gioca a porte chiuse, i tifosi si arrampicano su scale, pali, alberi e tetti per vedere la partita (FOTO)

Tribune non a norma e stadio off limits per i tifosi. Oggi a Pomezia, i supporter del ASD UniPomezia si sono trovati le porte dell’impianto sportivo sbarrate, mentre in campo stavano per scendere i loro idoli per la gara contro il Cerveteri Calcio. Ma gli intrepidi tifosi pometini non si sono di certo farti scoraggiare da un cancello chiuso.

Invasione… di scuola

Alcuni di loro, infatti, sono riusciti a introdursi nella scuola che si trova proprio accanto allo stadio, il Liceo Pablo Picasso, passando dalla scala antincendio. Una volta arrivati sul tetto e si sono accomodati per avere una visuale perfetta del campo. Ma sono stati cacciati dagli agenti della polizia locale, che li ha notati mentre era proprio in servizio d’ordine per l’incontro di calcio. I caschi bianchi sono a loro volta entrati nell’Istituto scolastico e hanno fatto uscire i tifosi.

Tifosi arrampicati ovunque: #oltreognilimite preso alla lettera

Per nulla scoraggiati, i tifosi hanno trovato altre alternative per cercare di vedere il match. Uno di loro si è addirittura portato la scala da casa e l’ha posizionata in una delle fessure tra le lamiere che recintano lo stadio. Poi si è arrampicato e da lì si è goduto lo spettacolo. Un altro tifoso, meno previdente, si è invece abbarbicato su un albero, stile Tarzan, mentre un supporter era in precario equilibrio su una colonnina del gas. Uno è addirittura salito su un palo. Altri ancora, invece, sono saliti sui tetti dei condomini che costeggiano lo stadio. Insomma, ogni escamotage è stato buono per poter vedere la partita. Da notare che molti di questi intrepidi tifosi non sono di giovanissima età, quindi la loro passione è davvero incredibile. #oltreognilimite era l’hashtag che la squadra aveva messo sul post per annunciare l’incontro. I tifosi l’hanno preso alla lettera.