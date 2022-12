Pomezia, l’emporio solidale per aiutare le famiglie in difficoltà economica: il (nuovo) progetto per il 2023

Il Comune di Pomezia punta ancora – potenziandolo – sull’emporio solidale per aiutare tutte le famiglie in difficoltà economica. Il nuovo progetto, confluito in un avviso pubblico, è rivolto ad associazioni di volontariato e di promozione sociale per il 2023.

Il progetto dell’emporio solidale

L’iniziativa del Comune di Pomezia prevede infatti la conferma per il nuovo anno del “Progetto di solidarietà sociale Emporio solidale” che verrà realizzato attraverso una convenzione con una associazione di volontariato e di promozione sociale, individuata tramite avviso pubblico. (qui tutte le informazioni https://www.comune.pomezia.rm.it/it/news/avviso-pubblico-per-la-realizzazione-del-progetto-emporio-solidale-di-pomezia). L’obiettivo – spiegano dal Comune – è quello di offrire ai cittadini più fragili la possibilità di avviare un percorso verso l’autonomia e l’autosufficienza, non solo sotto il profilo alimentare ma anche da un punto di vista socio-relazionale.

Come funzionerà

L’Emporio solidale prevede la distribuzione di pacchi spesa con beni di prima necessità, nella misura concordata con i Servizi sociali, che ne elaborano il progetto di accompagnamento attraverso una modalità nuova di sostegno più strutturata e orientata a una presa in carico globale della persona. I meccanismi di approvvigionamento dei prodotti incentivano la redistribuzione delle eccedenze non solo alimentari e la riduzione di alimenti destinati allo smaltimento. Al fine sociale si affianca dunque quello dello sviluppo di una cultura sui temi della sostenibilità e della responsabilità collettiva nella risposta al bisogno.

I buoni spesa

Pochi giorni fa sempre dal Comune era stata annunciata la nuova campagna per i buoni spesa, iniziativa originariamente predisposta per la pandemia ma divenuta in effetti una misura ormai quasi strutturale considerando gli avvisi di volta in volta pubblicati. Una volta elaborate le domande pervenute i beneficiari riceveranno i buoni entro il mese di gennaio.