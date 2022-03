Pomezia, lo ‘zozzone’ parcheggia e getta i rifiuti in strada: inchiodato dalla foto-trappola (VIDEO)

Inchiodato dalla telecamera mentre è intento a scaricare rifiuti nel territorio del Comune di Pomezia. Così uno ‘zozzone’ è finito nei guai per aver gettato alcuni sacchetti di spazzatura nella vegetazione che costeggia Via delle Orchidee a Campo Jemini. La scena infatti non è sfuggita all’occhio elettronico dando modo all’Ente di poterlo sanzionare.

Abbandono di rifiuti a Pomezia, nel 2021 sanzioni per 176mila euro

Quello ripreso nel video è però soltanto uno dei tantissimi scaricatori abusivi che imperversano sul territorio, non solo a Pomezia ma anche nella vicina Ardea. Grazie alle telecamere installate tuttavia è stato – ed è – possibile rintracciare gli autori di questi veri e propri reati ambientali.

«Nel 2021 – fa sapere l’Amministrazione Comunale di Pomezia – grazie al sistema di videosorveglianza e ai controlli quotidiani dell’ufficio Ambiente e della Polizia Locale, sono stati accertati 352 abbandoni ed errati conferimenti dei rifiuti, per un totale di 176mila euro di sanzioni».

Leggi anche: Maxi discarica abusiva a Santa Palomba: cumuli di rifiuti pericolosi, molti incendiati

«Continuiamo a vigilare sugli illeciti ambientali»

«Grazie al lavoro costante della Polizia Locale e dell’Ufficio Ambiente – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – continuiamo a vigilare sugli abbandoni e a sanzionare chi sporca il nostro territorio. Voglio ricordare ai cittadini che è importante conferire correttamente i rifiuti e utilizzare le isole ecologiche di Pomezia e Torvaianica: l’impegno di tutti equivale a una Città più pulita e a un risparmio sui costi del ciclo dei rifiuti».