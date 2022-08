Pomezia, miasmi e cattivi odori dal parco della Crocetta, il Comune: “Scarichi illeciti ipotesi più plausibile”

Che succede all’acqua che scorre nel Parco della Crocetta? E’ questo quello che si chiedono ormai da mesi i residenti della zona il “Querceto e Colli di Enea” costretti a convivere con alcuni cattivi odori provenienti dal confinante parco della Crocetta. L’area verde è una delle più belle di Pomezia, che ospita, tra le altre, una pista ciclabile e una zona fitness di recente realizzazione; tra le ipotesi avanzate c’è quella di alcuni presunti sversamenti illeciti che causerebbero l’inquinamento “olfattivo” con in più i timori, chiaramente, per lo stato delle acque. Ma la causa, fino ad oggi, non è mai stata identificata.

Il caso

E il problema va avanti da tempo. Il disagio è avvertito in special modo nei mesi estivi quando il parco è più vissuto. A più riprese gli abitanti della zona, anche grazie al lavoro del Comitato di Quartiere “il Querceto e Colli di Enea”, come documentato nella loro pagina Facebook, hanno segnalato il problema al Comune e agli enti competenti chiedendo interventi per quanto di competenza.

Ebbene, proprio qualche mese fa, a settembre dello scorso anno, qualcosa si era mosso. A seguito infatti delle istanze presentate dai cittadini l’Ufficio Ambiente e la Polizia Locale del Comune di Pomezia, in collaborazione con l’Ente di Bonifica, avevano effettuato diversi sopralluoghi seguiti poi dal campionamento delle acque a cura di Arpa Lazio, come reso noto dall’Ente.

Leggi anche: Indagini sull’usura, in vista un nuovo “terremoto giudiziario” a Pomezia?

Spiegava l’Assessore Mattias: “I campionamenti delle acque ci consentiranno di verificare in quali punti del fosso, presumibilmente a monte del Querceto, si trovano gli scarichi che creano disagi al quartiere. Con questo intervento proseguiamo la campagna di monitoraggio dei corsi d’acqua che insistono sul territorio comunale, avviata già nel 2020”.

A queste parole si erano aggiunte quelle del Sindaco Zuccalà che aveva precisato di attendere i “risultati di Arpa Lazio per identificare gli scarichi e programmare azioni congiunte a tutela dell’ambiente e della salute pubblica”.

L’acqua torna limpida

E in effetti, quasi per una strana coincidenza, poco dopo la comunicazione dell’avvio dell’attività di indagine, l’acqua, come avevano fatto sapere dal Comitato, era “tornata limpida” dopo mesi in cui “non si riusciva più a vedere il fondale”.

Leggi anche: La “nuova” prostituzione a Pomezia e Ardea: in poche sul marciapiede e i clienti si prenotano su Whatsapp

Tutto risolto? No, perché purtroppo però, di nuovo in concomitanza con l’estate, il problema sembrerebbe essersi ripresentato puntualmente anche quest’anno. I cattivi odori infatti, benché non tutti i giorni, sono tornati puntuali a farsi sentire causando disagi specie a chi vive praticamente all’interno del parco.

Risponde il Comune di Pomezia

Per cercare di saperne di più, anche in merito alle analisi svolte da Arpa, abbiamo inoltrato all’Amministrazione i seguenti quesiti.

(1) I residenti della zona Querceto-Colli di Enea sono tornati a segnalare il problema dei cattivi odori provenienti dalle acque che scorrono nel parco della Crocetta. Qual è la situazione ad oggi?

(2) L’ipotesi avanzata è sempre stata quella di presunti sversamenti illeciti. E’ stato trovato riscontro a tale eventualità?

(3) Che risultati hanno prodotto in tal senso i campionamenti delle acque effettuati nei mesi scorsi da parte di Arpa Lazio?

“Si sta procedendo sulla base del piano di lavoro, sezionando i tratti interessati dalle analisi e risalendo agli eventuali scarichi illeciti che, ad oggi, risultano essere l’ipotesi più plausibile – spiega l’Amministrazione – Al termine dei lavori, si potranno trarre le conclusioni necessarie andando a risolvere, con ogni probabilità, definitivamente il problema”.