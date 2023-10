Pomezia, ponte pedonale sulla Pontina: il nuovo cavalcavia non sarà subito percorribile, i tempi

Sono pronti a partire i lavori che porteranno, dopo anni di attesa, alla realizzazione del nuovo ponte pedonale sulla Pontina all’altezza di Via Carlo Poma a Pomezia. Si tratta di un intervento strategico per il territorio, soprattutto per i residenti della zona che fino ad oggi, dopo la chiusura e la successiva demolizione della vecchia struttura (pericolante), erano rimasti senza soluzioni per andare da una parte all’altra della SS148 in sicurezza.

Ora però finalmente ci siamo: nel weekend, tra sabato 21 ottobre e domenica 22 ottobre, Anas posizionerà il nuovo cavalcavia. Tuttavia, è opportuno precisare, il nuovo ponte non sarà immediatamente operativo perché servirà attendere comunque l’ultimazione dei lavori presso la struttura. Ecco allora i tempi previsti.

Quando aprirà il nuovo ponte pedonale sulla Pontina a Pomezia

Stando alle informazioni raccolte le operazioni di messa in opera saranno concluse entro il mese di gennaio 2024. Per avere la nuova struttura fruibile dunque servirà attendere il nuovo anno: dopo il posizionamento del ponte, infatti, che richiederà all’incirca 16 ore complessive durante le quali questo tratto della Pontina resterà chiuso, i lavori proseguiranno con l’installazione degli ascensori e delle scale.

“Si tratta di un’opera che attendevamo da tempo – dichiara il sindaco di Pomezia Veronica Felici – per assicurare la sicurezza dei nostri concittadini. Le disgrazie avvenute in passato, infatti, non hanno purtroppo arginato il pericoloso fenomeno dell’attraversamento pedonale di questa arteria stradale. Ma è importante sapere che non sarà infatti possibile utilizzare il cavalcavia immediatamente, come qualcuno erroneamente credeva. I lavori non si concluderanno già questo fine settimana, mancando ancora le scale e gli ascensori, che richiederanno tempi più lunghi”.

Pomezia, cattivi odori dal fosso a ridosso della Pontina: presentata interrogazione (ilcorrieredellacitta.com)

La chiusura nel weekend del tratto della SS148

In merito ai lavori di posizionamento del Ponte ricordiamo che la statale rimarrà chiusa, nel tratto compreso tra il km 12,760 ed il km 34,450, dalle 16:00 di sabato 21 ottobre fino alle 8:00 del 22 ottobre. Il traffico in direzione Latina sarà deviato all’uscita via Vaccareccia verso Roma/Inversione di Marcia, per poi proseguire su Via Monte D’Oro. Successivamente i veicoli dovranno immettersi su Via di Pratica/SP104b e procedere in direzione sudest, proseguire su Via del Mare per poi immettersi su via Pontina Vecchia e riprendere la SS148 attraverso lo svincolo per Latina. Percorso inverso per il traffico in direzione Roma.

Sulla Pontina a 20km/h con il trattore: viaggiava con il maxi carico (irregolare), scatta la multa (ilcorrieredellacitta.com)