Torvaianica, via l’Ecomostro: le proposte dei cittadini. E tu come vorresti Piazza Ungheria?

Difficile immaginare Piazza Ungheria, a Torvaianica, senza l‘Ecomostro, senza quella costruzione mai terminata e fatiscente che è lì da 15 anni. Dopo diverse battaglie, finalmente il Comune ha acquistato la struttura, con l’obiettivo di demolirla e restituire alla piazza quella bellezza che merita. Ora, però, la ‘palla’ è in mano ai cittadini. Loro, infatti, avranno modo di inviare le proprie idee e di aiutare l’Amministrazione per capire cosa creare al posto dell’Ecomostro, come rendere la piazza più fruibile a tutti.

Leggi anche: Pomezia, lascia il cane legato e sotto il sole per ore: morto

Le proposte dei cittadini per la futura Piazza Ungheria

Sono oltre 200, come ha spiegato il Sindaco Zuccalà, le proposte arrivate per la futura Piazza Ungheria. Da circa 3 settimane, infatti, i cittadini stanno inviando le proprie idee, tra sogni e desideri: in tanti, come Marta, Italo, Alessio, Luca e Laura, suggeriscono all’amministrazione di ampliare l’estensione della piazza per godere della vista mare, in uno spazio aperto e verde, con tanto di panchine e fontane. Altri, come Edoardo, Matteo e Mirko, sognano di vedere realizzata una nuova Torre del Vajanico, come quella del 1500 e demolita nel dopoguerra. E altri ancora, hanno proposto di creare un anfiteatro per ospitare spettacoli teatrali e musicali.

Tutti i suggerimenti, spiegano dal Comune, verranno elaborati dai tecnici perché l’obiettivo è creare un progetto unitario. Demolire l’Ecomostro e creare qualcosa di bello, dopo tanti anni.

Come inviare le idee

E voi come vorreste Piazza Ungheria a Torvaianica? Siete ancora in tempo per inviare le idee e i suggerimenti all’indirizzo mail dedicato: @lamiaproposta@comune.p0mezia.rm.it.