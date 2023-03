Pontina, spettacolare arresto dei Carabinieri, fermato uno dei rapitori di Francesco Vitale: le pattuglie bloccano la strada ‘contromano’ (FOTO E VIDEO)

Non si trattava di normali controlli, quelli effettuati ieri dai carabinieri di Roma sulla Pontina. E il massimo riserbo delle forze dell’ordine, del resto, lo faceva intuire. Quella che in realtà era in atto era una delicata operazione, che ha portato all’arresto di un uomo – le cui generalità al momento non sono state rilasciate alla stampa – in fuga sulla SS 148 dalla Capitale.

L’uomo, evidentemente pericoloso, è stato inseguito da militari in moto e da numerose pattuglie dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma. Presenti anche i militari di Pomezia e Aprilia. Nel frattempo i carabinieri probabilmente hanno predisposto un servizio in borghese sulla Pontina, perché – all’altezza della stazione di servizio di Pomezia sud, in direzione Ardea – è scattato il blocco della strada, con delle auto civetta che si sono posizionate in senso contrario a quello di marcia, mentre delle gazzelle dei carabinieri hanno rallentato per bloccare il traffico e non far provocare incidenti.

Pontina completamente bloccata

La strada è stata completamente bloccata e in pochissimo tempo, poco prima delle ore 18:00, si è formata una lunghissima coda nella corsia sud, oltre a rallentamenti verso Roma a causa dei curiosi che cercavano di capire cosa stesse succedendo. Nel frattempo continuavano ad arrivare altre pattuglie dei carabinieri e auto in borghese, oltre a un’ambulanza. Dopo più di cinque minuti i militari hanno fermato due persone, di cui una di età apparente tra i 50 e i 60 anni, e le hanno fatte uscire dalla bolgia di auto ferme. Una di queste è stata fatta camminare su via Pontina, verso l’autogrill, circondata da militari in divisa e in borghese.

L’arrestato

L’arrestato è un romano di 48 anni, a cui i militari hanno notificato un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che unitamente alla persona già sottoposta a fermo lo scorso 2 marzo, è gravemente indiziato di avere sequestrato per oltre 12 ore Francesco Vitale, la notte tra il 21 e il 22 febbraio 2023, rendendosi irreperibile immediatamente dopo la sua morte. Il fermato, condotto presso il carcere di Regina Coeli, è stato rintracciato ieri sera sulla via Pontina, a Pomezia, dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coadiuvati dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia e delle Compagnie di Roma Eur e Pomezia, all’esito di serrate ricerche.

Le indagini dei Carabinieri di via In Selci proseguono circa la dinamica dei fatti che hanno portato alla morte dell’uomo, ancora da chiarire.

SS 148 riaperta

La Pontina è stata riaperta parzialmente, con una strettoia che costringeva gli automobilisti a transitare su una sua corsia o a passare all’interno della stazione di servizio. I carabinieri sono rimasti sul posto ancora per circa un’ora, probabilmente alla ricerca di qualcos’altro o, meglio, di qualcun altro.

Arrestato un altro uomo coinvolto nel sequestro di Francesco Vitale

Nella serata di ieri, sulla Pontina, erano state fermate dai Carabinieri inizialmente due persone, ma dopo i controlli una è stata rilasciata. L’altra, invece, è stata arrestata perché sembrerebbe essere coinvolta nel sequestro di Francesco Vitale, l’uomo pugliese conosciuto anche con il nomignolo di ‘Ciccio Barbuto’ e trovato senza vita, in strada, in via Pescaglia, nel quartiere della Magliana.

Ora resta da capire cosa sia successo: Vitale si è buttato di sotto? O qualcuno lo ha spinto giù? Pochi giorni fa era stato arrestato un uomo romano di 36 anni. Stando a una primissima ricostruzione, infatti, Vitale, 45 anni, sarebbe stato sequestrato per via di un debito di droga di 500 mila euro. E massacrato di botte. Ora resta da capire se lui si sia lanciato nel vuoto per scappare ai suoi sequestratori o se sia stato ‘buttato’ giù nel corso della colluttazione. Le indagini sono in corso, ma ieri sulla Pontina i Carabinieri hanno fermato un altro uomo. Che avrebbe a che fare con il sequestro del 45enne Francesco Vitale.