Pontina, maxi controlli dei carabinieri: lunghe code in direzione Latina

Un posto di blocco sulla Pontina sta rendendo difficile il rientro dei pendolari sulla SS 148 da Roma verso Latina. I controlli, effettuati dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma nella stazione di servizio Eni di Pomezia, in direzione Ardea, dopo l’uscita di Pomezia sud, sono capillari.

Tutti i veicoli, infatti, vengono deviati all’interno della stazione di servizio. I militari, che sono presenti in misura massiccia, effettuano i controlli in maniera capillare, anche se non su tutte le vetture.

Strada bloccata

La Pontina è stata bloccata con una gazzella dei carabinieri in modo che il traffico venga deviato verso la stazione di servizio, dove vengono effettuati i controlli. Nel frattempo un elicottero coordina le operazioni dall’alto. Da parte dei militari dell’Arma c’è il più stretto riserbo sul motivo dell’operazione in corso, che – come detto – è stata effettuata direttamente dai militari del Comando Provinciale di Roma.