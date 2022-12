Torvaianica ancora senza acqua da più di 30 ore: cittadini infuriati

Torvaianica ancora senza acqua. E ormai da più di 30 ore. Quel guasto ‘diffuso’ che sembrava doversi risolvere nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15, in realtà è ancora lì e i cittadini sono con i rubinetti all’asciutto da tante, troppe, ore. E sono infuriati perché le comunicazioni scarseggiano. L’acqua, che sembrava essere tornata nella serata di ieri, in realtà manca e in più zone di Torvaianica la situazione è la stessa: i rubinetti sono all’asciutto.

Torvaianica, rubinetti all’asciutto: niente acqua, ecco perché

Perché manca l’acqua a Torvaianica

Guasto sulla condotta. È questo il motivo per il quale Torvaianica dalla notte di mercoledì è senza acqua. I rubinetti sono a secco in via Odessa, via Sebastopoli, in zona via Olanda, via Zara, via Chianciano, via Rumenia. Stando agli ultimi aggiornamenti, come fa sapere il Comune di Pomezia, il guasto dovrebbe essere risolto intorno alle 10 di questa mattina: sarà davvero così? I cittadini, ormai, non ci credono più. E sui social e sulle chat di ‘condominio’ continuano ad avvisarsi tra di loro, con un tam tam: ‘Confermo, qui ancora niente. Niente acqua‘. Una situazione che non cambia ed è la stessa da più di 30 ore.

Tre autobotti

Questa mattina, a differenza di ieri, le scuole a Torvaianica e a Martin Pescatore sono aperte. Intanto il Comune ha fatto sapere che, per limitare i disagi (che non sono certo pochi) ai cittadini, Acea ATO2 sta garantendo il servizio sostitutivo con tre autobotti. Che si trovano in Piazza Italia, Viale Spagna (angolo via Sebastopoli) e via Lago Maggiore.