Torvaianica, rubinetti all’asciutto: niente acqua, ecco perché

Fuori piove, ma in molte case di Torvaianica e Martin Pescatore, sul litorale romano, l’acqua manca. Un risveglio ‘asciutto’ per i cittadini della zona perché per un guasto sulla condotta Acea: niente acqua dai rubinetti. E, a quanto pare, il ripristino sarà lungo perché il ritorno alla normalità sembrerebbe essere previsto intorno alle 15, quindi nel primo pomeriggio di oggi.

Perchè manca l’acqua in alcune zone di Torvaianica

Un guasto sulla condotta e niente acqua in molte zone di Torvaianica, dove i rubinetti sono a secco. L’acqua manca in via Odessa, via Sebastopoli, in zona via Olanda, via Zara, via Chianciano. E anche a Martin Pescatore, in via Fiorenzuola. Il guasto, quindi, sembra essere grande, al punto che la risoluzione è prevista per il primo pomeriggio. E i rubinetti sono ‘all’asciutto’ da questa notte: già intorno all’una, infatti, l’acqua mancava.

Da parte di Acea, però, nessun avviso e nessuna informazione. E sui social, come spesso accade in questi casi, i cittadini, con un tam tam, si avvisano tra di loro. Con la speranza che il guasto idrico, che sembra essere ‘urgente’, si risolva presto.

Scuole chiuse

A causa del guasto idrico, come ha fatto sapere il Comune di Pomezia, le scuole Pestalozzi ed Enea (Torvaianica Centro e Martin Pescatore) oggi resteranno chiuse.