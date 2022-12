Torvaianica, attraversa la strada con il bimbo in braccio: motociclista investe mamma e figlio

Momenti di paura nella serata di oggi, 13 dicembre, a Torvaianica, in viale Danimarca, nel quartiere di Martin Pescatore. Una donna di 40 anni, con in braccio il suo bambino di circa 3 anni, è stata investita mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto tra la farmacia e il supermercato. A investire la donna e il bambino una moto.

Mamma e figlio investiti

La donna stava attraversando la strada, che in quel punto non è fornita di strisce pedonali, quando è sopraggiunta una moto. Il conducente non ha visto la donna, che aveva il bimbo in braccio, e l’ha presa in pieno, scaraventandola a terra. Immediatamente sono accorse numerose persone per soccorrere la signora e il bambino, sia dal vicino supermercato che dalla farmacia. Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è intervenuta un’ambulanza, che ha trasportato i due feriti in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia. Per il bimbo fortunatamente non sembra esserci nessuna grave conseguenza. La quarantenne ha invece riportato alcune fratture alla gamba e diverse contusioni. Attualmente sono ancora al pronto soccorso in attesa del responso dei medici.