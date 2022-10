Roma, falciato da uno scooter mentre attraversa sulle strisce: è gravissimo

Stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato investito in pieno da uno scooter che lo ha gettato a terra, facendolo sbattere e ferendolo in maniera molto grave. E adesso l’uomo travolto questo pomeriggio da uno scooter Kymco a Roma, a corso Trieste, è ricoverato in codice rosso al Policlinico Umberto I, in pericolo di vita.

Erano all’incirca le 15:30 di oggi, 4 ottobre, quando l’uomo, un 81enne, era intento nell’attraversare la strada nei pressi di Piazza Istria, in corrispondenza di un semaforo pedonale. Lo scooterista probabilmente non ha visto l’anziano e lo ha travolto, fermandosi immediatamente per prestare soccorso.

L’impatto

L’81enne ha sbattuto la testa e ha perso conoscenza. Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasferito con la massima urgenza l’anziano in ospedale, dove è attualmente ricoverato in condizioni gravissime. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Ad aiutare la ricostruzione saranno anche i filmati delle videocamere di sicurezza installate in zona. Alla guida dello scooter un 60enne.