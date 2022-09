Torvaianica, c’è la data ufficiale per l’abbattimento dell’ecomostro in Piazza Ungheria: ecco quando inizierà la demolizione

Adesso c’è anche la data. I lavori di abbattimento dell’ex Hotel Biagio a Torvaianica inizieranno tra pochi giorni liberando così la piazza principale del litorale dall’ecomostro che ormai da tempo ne deturpa l’immagine. Ad annunciare l’inizio delle operazioni di demolizione è stato l’ex Sindaco Adriano Zuccalà.

Quando inizia la demolizione dell’Ecomostro di Torvaianica

Nonostante la caduta dell’Amministrazione del Movimento 5 Stelle infatti l’iter burocratico per i lavori era stato già espletato dall’ormai ex Giunta e in effetti mancava soltanto la data ufficiale considerando che ormai da tempo era stato individuato settembre come mese in cui far partire la demolizione (cioè a stagione estiva praticamente conclusa). Ebbene, Zuccalà ha fatto sapere che l’abbattimento inizierà il prossimo lunedì 19 settembre 2022.

Tempi e progetto