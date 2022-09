Pomezia, nuove ombre sull’appalto rifiuti: diffidato il Comune, pronto il ricorso al Tar e all’anticorruzione

1) servizi di raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti urbani, prestati in ciascuno degli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, per almeno un Comune costiero con popolazione di almeno 65.000 abitanti;

b.2) servizi di spazzamento delle strade, prestati in ciascuno degli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, per almeno un Comune costiero con popolazione di almeno 65.000 abitanti”.

Le anomalie

“Veniva inoltre specificato che questi requisiti andavano comprovati in maniera ufficiale “In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità. Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione o ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione”. Dagli atti di gara – chiariscono i responsabili di ETAmbiente – CICLAT ha inteso dimostrare il possesso dei requisiti indicando i servizi di raccolta e spazzamento svolti nel Comune di Ravenna negli anni 2019, 2020 e2021. Ma, piuttosto che produrre le certificazioni attestanti i servizi svolti, rilasciate dal Comune di Ravenna, ha invece prodotto delle dichiarazioni di buona esecuzione sottoscritte da Hera S.p.A. che ricopriva, negli stessi appalti, il ruolo di mandataria capogruppo di RTI di cui CICLAT era invece impresa mandante”.

Nessun documento rilasciato, come richiesto nel bando di gara, da un’amministrazione pubblica, quindi, bensì da una società privata.

“Questa circostanza, che noi avevamo già evidenziato il 30 marzo del 2022, avrebbe dovuto comportare l’esclusione del concorrente”, spiegano dalla società toscana. E invece niente. “La Commissione di gara ha ignorato la nostra comunicazione, che infatti non viene nemmeno citata nei verbali di gara. E soprattutto non ha svolto alcuna valutazione o approfondimento in merito alla questione sollevata”.

Il servizio a Ravenna: superava i 65 mila abitanti?

Ma il problema non è solo questo. Con riferimento al servizio di raccolta, la certificazione rilasciata da Hera S.p.A. in favore di CICLAT fa riferimento al servizio svolto nel Comune di Ravenna, che ha circa 156 mila abitanti. “Ma indica chiaramente che CICLAT ha svolto quel servizio non singolarmente. Bensì quale mandante di un RTI composto da HERA S.p.A. (mandataria-capogruppo) e da Consorzio Formula Ambiente (mandante)”, spiega Ignazio Schirru, dirigente della società toscana. “La certificazione infatti non consente di comprendere quale fosse la percentuale di partecipazione di CICLAT all’RTI. Né la quota di servizio di raccolta di rifiuti nel Comune di Ravenna effettivamente svolta da CICLAT. E, dal momento che il bando prescriveva lo svolgimento del servizio in un Comune di almeno 65.000 abitanti, se CICLAT, in quanto mandante dell’RTI, avesse svolto il servizio servendo solo una porzione del territorio, inferiore ai 65.000 abitanti, sarebbe priva del requisito di capacità tecnica richiesto dal Disciplinare di Gara. Ovviamente la stessa considerazione vale anche con riferimento al servizio di spazzamento.

Il servizio porta a porta a Ravenna: esteso solo nel 2022

Altro dubbio, più che lecito, riguarda il servizio porta a porta. Anche qui il bando di gara di Pomezia prevede tassativamente che le ditte partecipanti abbiano come requisito un pregresso di esperienza presso una amministrazione pubblica di almeno 65 mila abitanti. E loro riportano sempre Ravenna.

“Ma, così come si evince da numerosi articoli di giornale, la raccolta porta a porta a Ravenna si è estesa solo recentemente. La certificazione rilasciata da Hera S.p.A. in favore di CICLAT fa un generico riferimento ad un servizio di raccolta stradale e porta a porta. La documentazione non consente di comprendere se CICLAT abbia effettivamente svolto il servizio di raccolta porta a porta almeno per 65.000 abitanti, per tutti e tre gli anni precedenti alla pubblicazione del bando di gara”, dichiara Schirru.

E qualche dubbio sorge, visto che, come attestano gli articoli di stampa, sembrerebbe che “il servizio di raccolta porta a porta nel Comune di Ravenna è solo di recentissima introduzione”. “Abbiamo allegato gli articoli, che parlano di introduzione del servizio addirittura a febbraio, marzo e maggio del 2022”, spiega Schirru.

Tutte queste informazioni sono state fornite da ETAmbiente già a marzo, poi inoltrate nuovamente nel corso del tempo, con nuovi documenti. “Ma siamo stati ignorati. Anzi, la Commissione non ha svolto alcun approfondimento o valutazione in merito”, ribatte Schirru.

Le penali

Già questo avrebbe dovuto far andare con i piedi di piombo la Commissione. Ma, come se non bastasse, ci sono altre “pulci” che sono state inviate alle orecchie di chi ha valutato, anche queste però valutate come ininfluenti ai fini dell’aggiudicazione.

“Abbiano scoperto che la società vincente ha dichiarato, in fase di presentazione dei documenti, di aver subito, l’anno scorso, l’irrogazione di una penale da parte del Comune di Macomer di € 100.950,00. La società ha dichiarato che tale penale non è rilevante in quanto compensata con l’esecuzione di altre opere o forniture eseguite in favore del Comune. C’è poi, nel 2018, l’irrogazione di plurime penali da parte del Comune di La Maddalena per un ammontare complessivo di € 2.559.988. In questo caso CICLAT ha dichiarato che non sarebbero penalmente rilevanti in quanto contestate davanti al Tribunale di Cagliari. (ma al momento non sembra essersi nessuna sentenza, ndr)”.

“Quello che ci lascia perplessi è che la precedente gara la nostra offerta tecnica aveva ricevuto un punteggio di 80, mentre adesso, con un progetto del tutto simile, abbiamo ricevuto un misero 48,88. E’ ovvio che un distacco di oltre 17 punti sia incolmabile per chiunque, anche per chi, come noi, abbia presentato un’offerta economica ottima”.

La diffida: interverrà l’anticorruzione?

Dopo la lettera inviata il 26 agosto, nel primo pomeriggio di oggi ETAmbiente ha scritto nuovamente al Comune di Pomezia, sia alla Segretaria Generale che al Dirigente, oltre che al futuro Commissario Straordinario. Si preannuncia il ricorso al Tar “per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di aggiudicazione di cui alla D.D. n.1072 del 28.07.2022”. Si diffida nel contempo il Comune “dal procedere alla sottoscrizione del Contratto, almeno fino alla scadenza dei termini decadenziali per la proposizione del ricorso giurisdizionale”.

“A dimostrazione dei requisiti, Ciclat una attestazione che contrasta con quanto prescritto dalla lex specialis e che si appalesa del tutto inidonea a documentare il possesso“, si legge nel documento. “Ciò avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla procedura di gara. Invece la Commissione giudicatrice ha acriticamente recepito la dichiarazione prodotta da Ciclt, palesemente inammissibile“.

Contratto da 75 milioni di euro

“Sarebbe assolutamente censurabile – nel contesto attuale ed a fronte dei rilievi sollevati dalla scrivente – la firma di un contratto del valore di oltre € 75.000.000”, si legge ancora nella lettera, nel punto in cui si chiede alla Segretaria comunale l’avvio delle opportune verifiche.

E poi ancora, la società toscana palesa l’intenzione di andare a fondo alla vicenda in tutti i modi. Anche rivolgendosi ai vari organi di controllo, come all’Anticorruzione e alla Procura della Repubblica.

Insomma, al Comune, anche se ormai non c’è più (quasi) nessuno, sono avvisati. ETAmbiente vuole capire se questa valutazione è stata fatta correttamente. E, soprattutto, se la ditta vincitrice aveva davvero i requisiti per partecipare alla gara.