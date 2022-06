Torvaianica, lotta all’abusivismo in spiaggia: merce sequestrata

La stagione balneare, ormai da settimane, ha preso il via. Così come sono iniziati i controlli sulle spiagge di Torvaianica, sul litorale romano, per contrastare il commercio abusivo.

Cosa hanno sequestrato oggi in spiaggia a Torvaianica

Questa mattina a Torvaianica gli agenti della Polizia Locale hanno portato avanti un’operazione e hanno sequestrato circa 1000 articoli. Tra questi attrezzature da mare, giochi gonfiabili per bambini, bigiotteria, per un valore commerciale tra i 10 e i 20 mila euro. Inoltre, sono stati identificati 9 venditori ambulanti. E la certezza c’è: l’attività continuerà per tutto il periodo estivo con l’obiettivo di mettere un freno alla vendita di prodotti contraffatti.

L’abusivismo (anche) a Nettuno

Anche a Nettuno, sabato mattina, gli uomini della Polizia Locale di Nettuno dal Comandante Albino Rizzo, insieme alla Guardia di Finanza di Nettuno e alla sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Anzio, hanno svolto un servizio per combattere l’abusivismo, ora che la stagione balneare è agli inizi. E hanno posto sotto sequestro attrezzature e materiali da spiaggia.