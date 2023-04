1 maggio 2023, cosa fare e dove andare con i bambini a Roma e nel Lazio: eventi in programma

Cosa fare il 1 maggio a Roma con i bambini? La Festa dei Lavoratori è alle porte e in questa occasione sono numerose le famiglie che, lontano dagli incalzanti e frenetici ritmi lavorativi, possono finalmente passare più tempo con i loro figli. In giro per la città sono davvero numerosi gli eventi ai quali è possibile prendere parte con i propri bimbi, così da rendere il vostro primo maggio davvero unico e speciale! In questo articolo abbiamo raccolto per voi una serie di idee. La noia sarà solamente un lontano ricordo!

Musei gratis in Italia il 1 maggio 2023: ecco quali e gli orari

Cosa fare il 1 maggio con i bambini a Roma?

Parchi tematici, visite guidate in città, spettacoli teatrali, esperienze nella natura, insomma sono davvero numerose le possibilità offerte della Città Eterna per trascorrere un primo maggio con i bambini all’insegna del divertimento e dell’allegria. Immergersi a 360° nel contesto degli antichi romani con tanto di arena dei gladiatori, rapaci e fattoria? Si, a Cinecittà World è possibile! Nel parco a tema i più piccoli diventeranno i protagonisti di un’avventura davvero unica ed entusiasmante, il tutto in un ambiente sicuro e controllato. Ce n’è davvero per tutti i giusti: parchi avventura nel bosco, paesaggi sospesi, altalene, attività di tiro con l’arco ed ancora, giri su cammelli e pony.

La mostra dei Lego più grande d’Europa

I famosi mattoncini colorati, i Lego, non passano mai di moda. Presso il The wow side shopping centre, ex centro commerciale Parco Leonardo di Fiumicino, c’è la mostra di mattoncini più grande d’Europa. A parlare sono i numeri: oltre 2mila metri quadri di spazio e 100 meravigliosi e spettacolari modellini. Estesa su ben 1500 metri quadri, la mostra si trova al primo piano ed è caratterizzata da numerose, imponenti costruzioni che lasceranno tutti a bocca asciutta!

Lo spettacolo del mago di Oz al Brancaccio

Quello che sta per arrivare è l’ultimo fine settimana utile per portare i più piccoli al teatro Brancaccio a vedere lo spettacolo “Il Mago di Oz”. Cantanti, danzatori, acrobati del circo contemporaneo mondiale compongono il cast formato da 25 artisti che renderanno il family show davvero unico. Il linguaggio utilizzato in parte deriva dal musical ed in parte dal circo contemporaneo, poi gli effetti speciali, le grafiche 3D e l’originale animazione fanno il resto. Le emozioni sono garantite.