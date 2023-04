25 aprile 2023 a Roma: eventi in programma, mostre e musei da visitare

Il ponte del 25 aprile è vicino e sono tante le iniziative a cui possono prendere parte coloro che decideranno di trascorrere in città la Festa della Liberazione! Musei, spettacoli, mostre ed anche attività per i più piccoli. Insomma, il programma di eventi è davvero fitto e c’è l’imbarazzo della scelta. Per facilitarvi il compito ecco per voi alcuni suggerimenti.

I musei aperti, da visitare il 25 aprile 2023 a Roma

Il 25 aprile 2023 i musei, i parchi archeologici, e i luoghi della cultura statali saranno aperti e gratuiti. Si accederà senza, dunque, pagare il biglietto anche al percorso integrato del Foro Romano, Forum Pass, e Fori Imperiali. Visitabile anche la mostra Van Gogh a Palazzo Bonaparte ed ancora, Michelangelo Pistoletto Infinity al Chiostro del Bramante. Alle ore 16, invece, l’Istituto Vive propone Speciale Festa della Liberazione, visita al Vittoriano e al Museo Centrale del Risorgimento. Si segnala poi anche la mostra a Palazzo Cipolla Ipotesi Metaverso, dedicata al futuro dell’arte.

Gli eventi

Oltre ai musei una fitta serie di eventi è pronta ad accogliere i cittadini che sceglieranno di trascorrere in città la Festa della Liberazione. Si segnalano tra gli altri: la Festa della Resistenza nel quartiere della Garbatella, che prende il via già dalla prossima domenica 23 aprile e tra storia, memoria, letteratura, cinema e teatro, proseguirà fino a martedì. Alle ore 1o, invece, presso Moby Dick Biblioteca Hub Culturale il laboratorio teatrale per ragazzi “Fanny & Alexander, voci della Resistenza”, analoga sede ma alle 14 per l’incontro per ragazzi dai 14 anni insù: “La Resistenza a Roma: un ragazzo tra generazioni”.

Bambini

Non mancheranno poi le attività per bambini come ad esempio quella che si terrà a Casina di Raffaello a Villa Borghese con laboratori ludico- ricreativi dedicati alla natura, ai colori ma anche alle forme e che prendono ispirazione dalle composizioni di Piet Mondrain Bruno Munari. Ma non solo. Spettacoli per la famiglia anche al planetario e porte aperte al Bioparco per coloro che desiderano trascorrere la giornata di festa immersi nel verde.