A che ora ci sarà l’anteprima di Mission Impossible 7 a Roma con Tom Cruise? Tutte le info per lunedì 19 giugno

Roma, ma soprattutto i suoi cittadini sono pronti alla presentazione del settimo capitolo della serie di film Mission Impossible, il terzo film della serie diretto da McQuarrie. Domani, 19 giugno, infatti, è in programma un evento per l’uscita del film “Mission Impossible – Dead Reckoning”. Un appuntamento atteso che farà tappa in alcuni luoghi del centro della Capitale a partire dalle 16 in piazza di Spagna, piazza Mignanelli e sulla Scalinata della Trinità dei Monti. E, al termine, tutti gli invitati all’Auditorium della Conciliazione, dove avverrà la proiezione del film in anteprima mondiale. Infine dalle 22, sulla Terrazza Caffarelli, l’evento “After Party”.

Per l’evento è stata stabilita un’area di rispetto in centro

In vista di questo programma, Roma Infomobilità ha reso noto che a partire dalle 14 di domani, in piazza di Spagna sarà costituita un’area di rispetto delimitata da piazza Mignanelli, piazza di Spagna (tra la barcaccia e scalinata della Trinità dei Monti), Trinità dei Monti, via Condotti. Piazza di Spagna, piazza Mignanelli e la Scalinata di Trinità dei Monti , saranno chiuse a vista anche ai pedoni.

Come muoversi, quali sono i divieti e le zone chiuse al traffico veicolare e pedonale

Dalle 16, ad eccezione dei residenti, sarà vietata a vista la circolazione anche pedonale su via dei Condotti e via Mario de’ Fiori. Entro le 14, nell’area dell’Auditorium della Conciliazione, dovranno essere rimossi tutti i veicoli in sosta sui controviali di via della Conciliazione, in via della Traspontina, Borgo Sant’Angelo e in piazza Pia. Via della Conciliazione sarà chiusa per tutto il giorno tra largo Giovanni XXIII e via della Traspontina. Le linee 23, 280 e 982 percorreranno i lungotevere Vaticano e in Sassia. Lo stesso per i bus di 40 e 62, in arrivo da San Pietro che in più dalle 15 effettueranno capolinea sul lungotevere in Sassia, all’altezza dell’ospedale Santo Spirito. La fermata di piazza Pia sarà disattivata.