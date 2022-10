Abbandona il figlio in macchina e va a giocare alle slot machine: denunciato 46enne

Aveva lasciato il bimbo in macchina. E non era stata distrazione. Lui lo aveva fatto di proposito: il piccolo doveva stare chiuso lì, nella vettura. E lui doveva andare a giocare alle slot machine, senza avere troppi ‘pensieri’. Sembra quasi surreale, ma è quello che è successo ieri sera, poco dopo le 22, a Grottaferrata, alle porte di Roma: è qui, in piazza Squarciarelli, che alcuni passanti hanno notato il bambino all’interno dell’auto. Chiusa. E hanno allertato le forze dell’ordine.

Il papà era nella sala giochi

Sul posto ieri sera, allertati dai passanti, sono intervenuti i Carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Frascati. Che hanno notato il bimbo, di 8 anni, chiuso in un’auto. Lì, in quel parcheggio, lui ci era arrivato con il papà, che aveva pensato bene di spegnere il motore, chiudere la macchina e andare nella sala giochi, che si trova a pochi passi dalla piazza.

La denuncia

I Carabinieri hanno identificato l’uomo, intento a giocare alle slot machine: lui, un cittadino moldavo di 46 anni, è stato denunciato. Il piccolo, invece, affidato alla madre.

(Foto di repertorio)