Roma: “Volevano fare un rapporto a tre”, aggredita da fratello e cognato che provano a violentarla

Ancora una ragazza vittima di violenza sessuale a Roma. E, come purtroppo sempre più spesso accade, l’orrore arriva direttamente dalla stretta cerchia familiare. Cioè da coloro che dovrebbero proteggerti e che invece si trasformano in ‘aguzzini’. In questo caso la vittima sarebbe stata aggredita dal fidanzato e dal fratello che volevano avere con lei un rapporto di gruppo. Una storia drammatica che ricorda molto da vicino quanto accaduto nei giorni scorsi a Ostia dove una giovanissima è stata violentata da alcuni amici del fidanzatino con la sua complicità.

Tentata violenza sessuale a San Basilio

In questo caso l’orrore arriva dal quartiere San Basilio. Qui una ventenne sabato scorso, intorno alle 13.00, sarebbe stata aggredita e palpeggiata dal fidanzato e dal fratello. La giovane avrebbe però reagito rifiutando la ‘proposta’ e per tutta risposta sarebbe stata picchiata. Nell’appartamento si sarebbero susseguite allora urla e grida con la vittima che avrebbe cercato in tutti modi di chiedere aiuto, attirando magari l’attenzione della madre dei due ragazzi che si trovava nell’altra stanza.

Come sta la 20enne

Stando a quanto ricostruito, non senza difficoltà come visto, la ragazza sarebbe riuscita poi a fuggire dalla casa mettendosi in salvo. Sul posto, evidentemente allertata da qualcuno dei vicini, è intervenuta la Polizia che ha trovato la 20enne sotto choc e con alcuni segni visibili sul corpo circa le violenze subite. La ragazza è stata quindi portata in Ospedale per le cure del caso.

Indagini in corso

Sui fatti tuttavia, anche considerando la natura delicata di quanto accaduto, le indagini sono ancora in corso. Da quanto si apprende la giovane, ascoltata dalla Polizia, non avrebbe ancora formalizzato la denuncia: i due ragazzi rischierebbero, in caso, le accuse di violenza sessuale mentre la madre – che avrebbe in qualche modo cercato di impedire alla ragazza la fuga dall’appartamento – quella di violenza privata. Ad ogni modo quanto accaduto esattamente all’interno dell’appartamento non è stato ancora chiarito del tutto così come alcuni passaggi nel resoconto fornito dalla vittima stessa agli Agenti: le verifiche e gli approfondimenti del caso pertanto proseguono.