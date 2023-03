Affetta da un tumore al ginocchio a 9 anni: il papà organizza una raccolta fondi per comprare le protesi

“Valeria – scrive il padre – ha bisogno di tre protesi che devono essere modificate continuamente fino al completamento dello sviluppo: per camminare e per fare sport”. “Il sistema sanitario – spiega – passa una somma che copre il modello base ma non le protesi per la corsa o per l’igiene personale: la normativa sulle protesi è ferma al 1999”. “I costi delle protesi – prosegue – sono molto alti con componenti che possono arrivare a decine di migliaia di euro per un singolo ginocchio elettronico, che comunque va sostituito dopo qualche anno”. Ora, Vanni ha individuato la soluzione adatta nel Genium X3, che ha un costo di circa centomila dollari. La raccolta fondi ha avuto 174 donazioni ed è raggiungibile cliccando QUI