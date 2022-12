Al via una raccolta fondi per Marco Pannone: il ragazzo pestato a Londra

Fondi. La solidarietà non conosce confini la raccolta di denaro pubblico per Marco Pannone ne è un esempio tangibile. Aggredito brutalmente a Londra la notte tra il 2 e il 3 dicembre scorso, Marco attualmente è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva del King’s College Hospital. Il ragazzo ha 25 anni ed è originario di Fondi, una cittadina della provincia di Latina. Quando è stato aggredito Marco era a lavoro.

Marco Pannone massacrato a Londra fuori da un ristorante: come sta il 25enne in coma

La raccolta fondi per Marco Pannone

Dietro la sofferenza di Marco e della sua famiglia, che sta attraversando un momento alquanto delicato e difficile, c’è anche tanta speranza e solidarietà da parte della comunità cittadina che vuole concretamente dare una mano alla famiglia del giovane. Nasce da qui l’idea della raccolta fondi per Marco, così da aiutare i familiari in questo momento buio. Un’iniziativa che parte dalla comunità cittadina la quale vuole far sentire la propria vicinanza alla famiglia del giovane, non lasciandola sola.

In particolare, la Pro Loco della città in una comunica che: ‘accogliendo il suggerimento di tantissimi Fondani ha deciso di promuovere una raccolta pubblica di denaro da inviare ai familiari del caro Marco Pannone che sono con lui a Londra per contribuire alle tante spese da affrontare. La raccolta sarà trasparente e verrà puntualmente rendicontata con cura’, si legge. ‘Chi desidera condividere questa iniziativa può farlo utilizzando l’Iban intestato all’associazione Pro Loco Fondi IT77M0200873971000102768396, indicando nella causale: Aiutiamo Marco Pannone e i suoi familiari’, conclude la nota.