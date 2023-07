Al via il campionato italiano di Fuochi d’artificio: a Cinecittà World le notti si illuminano di colori (FOTO)

Domani, venerdì 7 luglio, è festa grande a Cinecittà World. Nel parco divertimenti, situato nel quartiere Castel Romano, che conta 40 attrazioni, 6 spettacoli al giorno e 7 aree a tema, aprono due nuove attrazioni acquatiche e inizia Stelle di Fuoco, Campionato Italiano di Fuochi d’Artificio che si terrà dal 7 al 16 Luglio.

Cresce l’area acquatica del parco divertimenti

Con l’inaugurazione di Vortex e Boomerang cresce Aqua World, l’area acquatica del Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma, una vera e propria isola del divertimento, da godersi in costume da bagno, con 20mila m2 di spiagge, scivoli e piscine. L’incantata ambientazione della Thailandia ospita la Phuket Beach, il Fiume Lento Paradiso e l’Area Vip con ombrelloni e cabanas. Il fascino del cinema si ritrova nella Cinepiscina, la piscina cinematografica di 1700 mq, con un maxischermo incastonato nell’acqua: si fa il bagno mentre si assiste a spettacoli, film ed eventi sportivi. La zona relax offre lettini e ombrelloni gratuiti per i visitatori del Parco.

Cosa sono ‘Vortex’ e ‘Boomerang’

“Presentiamo due spettacolari scivoli di ultima generazione, da godersi in compagnia a bordo di gommoni biposto, che regalano sensazioni uniche – spiega Stefano Cigarini, AD di Cinecittà World – Vortex ci porta in un tubo ricco di effetti speciali e ad oscillare dentro grandi coni sospesi, mentre Boomerang ci fa vivere un tuffo nel vuoto prima in avanti e poi all’indietro”.

Cosa prevede l’appuntamento del 7 luglio

L’appuntamento è per il 7 luglio con 17 ore di intrattenimento no-stop. Il ricco programma della giornata prevede: i Casting ufficiali del Grande Fratello, il live show di Antonino, fresco vincitore di Tale e Quale Show, con la sua ultima hit “Roma d’estate”, il taglio del nastro con VIP e personaggi dello spettacolo e, a seguire nella serata, l’esplosione di luci e colori di Stelle di Fuoco. La 6° edizione del Campionato Italiano di Fuochi d’Artificio, vedrà sfidarsi ogni sera due dei più importanti pirotecnici d’Italia, con eliminazioni dirette, sino alla finalissima di domenica 16 luglio.

Cosa prevede il programma estivo di Cinecittà World

I due spettacoli, piro-musicale e piro-emozionale, previsti ogni sera esplodono una potenza di fuoco pari a 300.000 lampadine accese nel cielo, con altezze che raggiungono i 250 metri, visibili da oltre 10 km di distanza. Il programma estivo di Cinecittà World offre ogni sabato sera il disco music Pool Party Black World Evolution, per ballare a bordo piscina fino a mattina, le esibizioni degli artisti di Amici di Maria de Filippi: 2 Luglio Cricca, 23 Wax, 6 Agosto Mattia. Tra gli altri eventi: 4 Agosto Rhove, 8 Agosto Valeria Altobelli, 11 Agosto il concerto di Cristiano Malgioglio, 21 Agosto i Righeira per i 40 anni di Vamos a la Playa, l’8 Settembre Sean Paul e il 23 gli Eiffel 65. Programma completo degli eventi su www.cinecittaworld.it