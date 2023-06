Roma, ‘Chi ama il pallone batte l’omofobia’. la campagna per l’inclusione arriva a Cinecittà World

Cinecittà World ospita, in occasione del Cinecittà World Pride, la nuova tappa della campagna contro l’omofobia, lanciata dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalle associazioni Arcigay e Gaynet. Si tratta dell’iniziativa denominata: ‘Chi ama il pallone batte l’omofobia’ grazie alla quale, domenica 11 giugno, verranno organizzati due tornei di calcio a partire dalle 13 e fino alle 18 e a scendere in campo sarà l’Asd Lupi Roma.

Una campagna volta al superamento dei pregiudizi

La Lega Dilettanti, in uno dei tanti post pubblicati sui social, spiega come nasce il progetto di superamento dei pregiudizi. ‘Sudiamo insieme, soffriamo insieme, giochiamo anche doloranti, rinunciamo a serate e weekend per stare in campo al freddo e sotto la pioggia. Tra campo e spogliatoio parliamo di tutto, delle nostre vite, amori e preoccupazioni. Ma non tutti, non tutte… Tra chi tifa, chi muove i primi calci, chi gioca a nostro fianco ci sono persone che temono di raccontarsi come tutte le altre e di essere giudicate per le persone che amano, fingendo una sorta di “normalità” che sembra essere l’unica possibile. L’amore per il pallone è ciò che ci unisce, che supera ogni cosa. Vogliamo che superi anche il pregiudizio verso chi ama persone dello stesso sesso. Vogliamo che nel calcio ci sia spazio per tutte le storie, non importa se la sera prima hai conosciuto lei o lui. Il bacio della sfera che ci sta più a cuore è il gesto che abbiamo lanciato in questi giorni sui nostri social. Chi ama il pallone batte l’omofobia! Fatelo anche voi!’

Il pallone è lo ‘strumento’ che rende tutti uguali

Contro l’omofobia, la transfobia e per un’inclusione che grazie al pallone ci rende tutti uguali, senza differenze e verso ‘il superamento dell’odio verso le persone LGBTIQ+. Una campagna, ideata da Gaynet e diffusa da Arcigay, che prende spunto dall’impegno del settore Responsabilità Sociale della LND, mira a valorizzare il simbolo per eccellenza di questo sport, che unisce le persone e che meglio di qualsiasi altra cosa può rappresentare la visibilità di affetti e sentimenti ancora considerati fuori dagli schemi’.