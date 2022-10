Alessandrino, ladro colto con le mani nel sacco: stava rovistando dentro l’auto dopo aver spaccato il vetro

Ladro in azione stanotte nel quartiere di Roma Alessandrino. Ma il suo piano è stato rovinato dall’intervento della Polizia che lo ha colto sul fatto. Poco prima l’uomo, da quanto ricostruito, aveva mandato in frantumi il finestrino di un’auto che poi stava provvedendo a ‘rovistare’ in cerca di eventuali oggetti preziosi.

Arrestato marocchino in Via Onorato Ardoino

A finire in manette è stato un cittadino del Marocco classe 1980 che ha anche opposto resistenza agli Agenti nel tentativo di fuggire. Per lui, inevitabili, sono scattate le manette: le accuse sono di furto aggravato, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Il fatto è accaduto in Via Ardoino.

I controlli nel quartiere

Negli ultimi tempi, proprio per prevenire furti come quello tentato stanotte, le forze dell’ordine hanno predisposto alcuni controlli mirati. Nell’ultima operazione erano state controllate numerose persone, autovetture nonché verifiche volte a stroncare lo spaccio di sostanze stupefacenti.