Allacci abusivi e droga nelle palazzine di via dell’Archeologia: blitz dei carabinieri (FOTO)

Roma. Allacci abusivi e droga: questo quanto scoperto dai carabinieri a seguito di un controllo nelle palazzine di via dell’Archeologia, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Per quanto riguarda gli allacci abusivi, in totale sono 11 le persone denunciate in stato di libertà dai Carabinieri e che adesso dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato. Inoltre, nello stesso contesto, quattro le persone arrestato per spaccio di droga.

Roma, mamma e figlio pusher: in macchina 5 kg di droga

Il blitz dei Carabinieri e gli allacci abusivi

Durante i controlli alle palazzine di via dell’Archeologia numero 57/d e numero 79 /g, tesi a verificare gli allacci alle reti di distribuzione elettrica, idrica e gas, sono state denunciate in stato di libertà dai militari 11 persone che ora dovranno rispondere del resto di furto aggravato. Alcune di queste persone erano allacciate abusivamente solo alla rete del gas, altre a rete elettrica e gas ma alcune sia a gas che a rete elettrica e acqua. Con l’ausilio del personale tecnico delle società di distribuzione gli allacci abusivi sono stati immediatamente rimossi. Ulteriori 11 allacci abusivi sono stati rimossi collegati ad appartamenti i cui occupanti sono in corso di identificazione.

Spaccio di droga

Quattro persone, due uomini e due donne sono state invece arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con il sequestro di 580 g tra hashish, cocaina e marijuana; in particolare in un appartamento di via dell’Archeologia 106, un uomo romano è stato sorpreso con la droga nell’appartamento che occupava abusivamente. In relazione all’occupazione abusiva l’uomo è stato denunciato in stato di libertà e al termine degli accertamenti, l’abitazione verrà restituita al Comune di Roma, ente proprietario dell’immobile.