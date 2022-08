Allarme alluvioni in Italia a settembre, le previsioni. Ecco le zone a rischio

L’estate non è ancora finita, eppure il pensiero di molti è già a settembre. C’è chi vorrebbe tornare indietro nel tempo e ripartire da giugno e chi, invece, non aspetta altro che l’inverno dopo un’estate torrida, tra afa e temperature che hanno raggiunto (e a volte superato) anche i 40°C. Il periodo autunnale, però, secondo gli esperti e gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo di Accuweather potrebbe essere allarmante perché in Italia il rischio di fenomeni alluvionali sembra farsi concreto.

Come sarà il mese di settembre sul fronte ‘meteo’

Il mese di luglio, ormai non c’è dubbio, è stato il più caldo mai registrato sul pianeta Terra. E l’estate, come spiegano gli esperti de Il meteo.it, non è ancora finita. Anzi, in questo ultimo periodo le temperature continuano ad essere alte, soprattutto in Sicilia dove si sono raggiunti picchi fino a 45°C e il problema siccità, purtroppo, esiste ed è reale. Un caldo inteso, quasi anomalo, che potrebbe addirittura portare sulle aree meridionali allo sviluppo di Medicane, cioè una sorta di uragani del mediterraneo.

Le Regioni a rischio

Stando alle proiezioni di AccuWeather, i Medicane possono portare piogge e forti raffiche di vento, ma il rischio di alluvioni a settembre potrebbe essere concreto. Soprattutto nelle regioni del Centro-Nord. ‘Sorvegliate speciali’ saranno le temperature delle acque superficiali dei mari, che potrebbero dare l’energia necessaria per far nascere le celle temporalesche.

La situazione in Europa

Nei prossimi mesi, stando sempre alle previsioni, le tempeste tropicali potrebbero raggiungere le isole britanniche, la Spagna nord-occidentale e il Portogallo. E potrebbero portare con sé mareggiate lungo le coste e precipitazioni abbondanti. Per quanto riguarda l’Italia, invece, non ci resta che aspettare, goderci ancora un po’ l’estate perché le precipitazioni, almeno per il momento, soprattutto a Roma e nel Lazio – a parte gli eventi sporadici di qualche giorno fa – sembrano essere un miraggio.