Meteo in Italia, nuova ondata di caldo africano: temperature fino a 43 gradi, le previsioni

Prima il maltempo, che sembrava avesse dato un po’ di respiro, poi il ritorno del caldo che ora sta facendo di nuovo ‘capolino’ sull’Italia. Perché cambiano i nomi degli anticicloni, ma non la situazione: in questa settimana le temperature si alzeranno ancora una volta, il Paese dovrà fare i conti con l’ennesima ondata di caldo africano e i cittadini con picchi fino a 43°C in alcune zone.

Torna il caldo africano in Italia

Come spiegano gli esperti de Ilmeteo.it, sorvegliate speciali saranno principalmente le regioni del Sud e le due Isole Maggiori, dove già da oggi il termometro toccherà i 43°C. Specie nel palermitano e nelle aree del siracusano. Caldo in aumento anche sul resto del Sud, mentre al Centro-Nord non si raggiungeranno valori così estremi.

Giovedì 18 agosto sarà una giornata ‘rovente’

E il caldo di oggi sembra essere nulla rispetto a quello che ci sarà domani. Giovedì 18 agosto, infatti, la giornata sarà rovente perché l’Italia farà i conti con l’ennesima fiammata africana. Ancora una volta, proseguono gli esperti, l’attenzione sarà sulla Sicilia, dove la colonnina di mercurio raggiungerà quota 43°C. Punte vicine ai 40°C, invece, sulla Puglia e sull’area ionica tra Basilicata e Calabria.

Le previsioni a Roma e nel Lazio

La giornata di domani nel Lazio, come spiegano gli esperti di Meteo Lazio, sarà stabile fino a sera, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, nel viterbese e maremma laziale. Pioggia prevista, invece, venerdì 19 agosto, soprattutto in nottata. Ma le temperature a Roma continueranno ad oscillare tra i 27 e i 35°C.