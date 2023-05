Allerta meteo a Roma e nel Lazio mercoledì 17 maggio 2023: le previsioni di oggi e domani

Un difficoltoso inizio di primavera quello a cui stiamo assistendo nel corso di queste settimane, caratterizzate da costanti piogge lungo tutta la Penisola. L’ondata di maltempo che sembra non avere tregua, continuerà ad abbattersi anche a Roma e nel Lazio, dove sono previste piogge anche nei prossimi giorni. Diramata infatti dalla Protezione Civile del Lazio l’ennesima allerta meteo valida a partire da questo pomeriggio e fino a domani.

Maltempo a Roma: ancora pioggia, disagi e traffico in tilt. Ecco quando arriva la tregua

Maltempo a Roma e nel Lazio oggi e domani: le previsioni per martedì 16 e mercoledì 17 maggio 2023

Diramata dal centro funzionale regionale un’allerta meteo di colore giallo sul Lazio. L’allerta meteo ha validità dal pomeriggio di oggi, martedì 16 maggio, per le successive sei ore e dal mattino di domani, mercoledì 17 maggio, per le successive 18-24 ore. Per la giornata di oggi è allerta gialla per criticità idrogeologica ed idraulica per le zone B, C, E, F e G, ovvero per il bacino medio del Tevere, l’appennino di Rieti, per la zona dell’Aniene, per i bacini costieri del Sud e per il bacino del Liri. Diverso invece il discorso per la giornata di domani quando tutte le aree saranno interessate dall’allerta meteo. In queste frangente, come reso noto dalla protezione civile sono attese “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori orientali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati”.

Le zone a rischio

In particolare, per la giornata di domani i territori interessati dall’allerta meteo per criticità idrogeologica e idraulica sono i seguenti:

Zona A (Bacini costieri nord)

Zona B (Bacino medio del Tevere)

Zona C (Appennino di Rieti)

Zona D (Bacini di Roma)

Zona E (Aniene)

Zona F (Bacini costieri Sud)

Zona G (Bacino del Liri)

Clicca QUI per visionare il bollettino della Protezione Civile.