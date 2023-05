Maltempo a Roma: ancora pioggia, disagi e traffico in tilt. Ecco quando arriva la tregua

Roma. Quella di oggi, martedì 16 maggio 2023, è un’altra giornata di pioggia, grigia, plumbea. Ma soprattutto, in considerazione dell’acqua, è anche una giornata di traffico, code e disagi un po’ ovunque. La Capitale è un macello quando piove, e pare che il meteo non voglia saperne di concederci finalmente la tanto agognata primavera, con le sue belle giornate soleggiate. Anche se, a dire il vero, le temperature sono in aumento, ma il contrasto con le piogge fa in modo che l’atmosfera sia umida e non proprio l’ideale.

Previsioni meteo Roma e nel Lazio: freddo e gelo nei prossimi giorni, crollano le temperature

Maltempo a Roma: quando arriva al tregua?

Ad ogni modo, un vero e proprio ciclone, violento e persistente, con venti decisamente di tempesta e nubifragi, sta letteralmente attraversando l’Italia, facendo sentire un po’ ovunque la sua presenza. Da Nord a Sud, le condizioni climatiche sono essenzialmente quelle di autunno ritornato in piena regola, con vento, pioggia e tutto il resto. Non è necessario sottolineare che i venti stanno portando anche mareggiate, così come i nubifragi portano allagamenti. Per la giornata di giovedì prossimo è prevista una tregua meteo. Le temperature rimarranno stabili, ma prima di giovedì prossimo non ci saranno visibili miglioramenti, e il profumo d’estate dovrà ancora attendere qualche giorno.

I disastri del maltempo a Boccea

Sul fronte delle strade, poi, le piogge stanno creando dei veri e propri disastri, come quello che vi abbiamo segnalato proprio questa mattina su Via Boccea. L’ennesima conduttura idrica saltata, e ancora una maxi voragine apertasi nel bel mezzo della strada. La città sembra sprofondare sempre di più, e le piogge non fanno che incrementare il fenomeno. Dopo le crepe e le voragini segnalatevi anche nel quartiere di Torpignattara, nelle ultime ore anche Boccea si è dovuta confrontare con lo stesso problema. La maxi voragine potrebbe creare problemi anche agli approvvigionamenti d’acqua e corrente elettrica. Ancora in corso i lavori in queste ore.