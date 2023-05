Roma crolla, salta una conduttura e si apre una maxi voragine a Boccea (FOTO)

Roma. I problemi nella Capitale non si fermano mai, anzi, in un certo senso, continuano ad assommarsi, accavallarsi, mettendo a dura prova la pazienza dei residenti tutti, in ogni quadrante della metropoli. L’ennesima conduttura idrica saltata, e ancora una maxi voragine apertasi nel bel mezzo della strada. La città sembra sprofondare sempre di più. Dopo le crepe e le voragini segnalatevi nelle scorse settimane, come ad esempio quelle di Torpignattara, ora anche Boccea si confronta con lo stesso problema.

Crolla la rete fognaria e apre una voragine, buco con 3 metri di profondità compare a Monterotondo (FOTO)

Si apre una maxi voragine in via Boccea

Su Via Boccea, dunque, precisamente tra via Verolengo e via Bra. Come dichiara anche Sabrina Giuseppetti, la presidente del municipio, proprio all’altezza del civico 360 si è aperta una voragine a causa del cedimento di una conduttura Acea. Con ogni probabilità, la ”goccia” che avrebbe fatto traboccare il vaso, creando i cedimenti, proviene direttamente dalle ultime piogge che si sono susseguite in città. Le piogge, insomma, avrebbero determinato o contribuito al collasso dei drenaggi delle acque meteoriche, con il conseguente crollo della strada e del terreno sottostante. Non è improbabile che nel crollo sia coinvolta direttamente sia la condotta idrica che i cavi della rete elettrica, il che potrebbe avere conseguenze molto spiacevoli per i residenti. Al momento, per fortuna, i servizi idrici ed elettrici continuano a funzionare.

Aggiornamenti dai lavori sul posto