Allerta meteo a Roma e nel Lazio sabato 13 maggio 2023: ancora temporali, le previsioni del weekend

La primavera solo su carta perché nei fatti le previsioni ricordano più l’autunno. E l’ondata di maltempo, che da giorni si sta abbattendo sull’Italia intera, continuerà anche nel weekend. Ebbene sì, gli esperti non hanno dubbi: sabato 13 e domenica 14 maggio i cittadini del Lazio si risveglieranno con la pioggia e per la giornata di domani la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo, l’ennesimo di questi ultimi giorni. Con un weekend che, quindi, sarà all’insegna del maltempo.

Previsioni meteo sabato 13 e domenica 14 maggio in Italia: che tempo farà

Maltempo a Roma e nel Lazio sabato 13 e domenica 14 maggio 2023

Come hanno spiegato dalla Protezione Civile del Lazio, sulla Regione si prevedono per la giornata di domani “precipitazioni da sparse a puntualmente moderate, anche a carattere di rovescio o temporale”. Da qui, quindi, considerando le caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, il Centro Funzionale ha deciso di diramare l’allerta meteo. Che avrà validità dal mattino di domani, sabato 13 maggio, e per le successive 18-24 ore. Nessuna zona sarà esclusa, il maltempo colpirà tutto il territorio.

Che tempo farà nel Lazio nel weekend (13-14 maggio)

Per la giornata di domani e per le successive 18-24 ore nel Lazio sarà allerta meteo di colore giallo per temporali. E nessuna zona, come anticipato, sarà esclusa. Pioverà sui bacini costieri nord, su quelli del medio Tevere e sull’appennino di Rieti. Temporali anche a Roma, sulle zone dell’Aniene, quelle dei bacini costieri Sud e del bacino del Liri.

Stando alle previsioni degli esperti del meteo3b, a Roma domani pioverà dalle 13 alle 17 e le temperature oscilleranno tra i 14 e i 19°C. Domenica, invece, maltempo tutta la giornata: tra cieli nuvolosi, pioggia debole, schiarite.