Amici di Maria De Filippi, Colli Aniene fa il tifo per la piccola Stella: fan in delirio

Amici di Maria De Filippi ha sempre messo in mostra talenti emergenti fino a farli diventare una certezza: Colli Aniene tifa Stella.

Amici di Maria De Filippi è nel periodo prima del serale. La versione pomeridiana del programma è nota per lanciare diversi artisti che potrebbero anche affermarsi nel panorama musicale italiano. È successo per tante personalità. In primis Elodie che è passata da Amici ai palchi più grandi e importanti d’Europa. Per non parlare di Emma e tanti altri che sembravano predestinati, ma solo Maria De Filippi ha saputo valorizzarli con un suo talent che ancora oggi fa – in qualche maniera – la storia della televisione.

Amici di Maria De Filippi, un talento a Colli Aniene: la favola di Stella

Chiedere ad Annalisa o a Skioffi. Per fare solo qualche nome. Tra questi potrebbe esserci anche quello di Stella. Una giovane 17enne residente a Colli Aniene che è sempre stata appassionata di canto. L’amore per la musica l’ha accompagnata sin da piccola, ora è arrivato un momento importante. Non sarà l’unico nella sua giovane carriera, ma certamente quello che potrebbe farla svoltare definitivamente.

Al punto che la zia – Daniela D’Innocenzo – posta tutto sul gruppo di quartiere Colli Aniene e chiede massimo supporto agli utenti: “Oggi sarà messa in difficoltà – scrive – con una canzone distante dal suo stile, ma ha bisogno di tutto il nostro supporto”. Il quartiere corre in massa a sostenerla fra like e commenti. Chissà che fra le nuove scoperte di Maria De Filippi non possa esserci anche lei.