Arrivano 75 nuovi autobus ibridi a Roma: maxi spesa da 25 milioni di euro

Arrivano 75 nuovi autobus a Roma. Il Comune ha acquistato i nuovi mezzi: si tratta di autobus Mild Hybrid, Mercedes Citaro, di dodici metri con tre porte da destinare ad Atac. Il costo? quasi 25 milioni di euro.

75 nuovi autobus da destinare ad Atac

“Questa mattina abbiamo inoltrato un ordine di acquisto per la fornitura di 75 nuovi autobus da destinare ad Atac per un importo complessivo di quasi 25 milioni di euro”. Lo ha annunciato in una nota l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè.

“I 75 mezzi – prosegue Patanè – vanno ad aggiungersi ai 51 bus a metano e ai 70 ibridi entrati in servizio nei mesi scorsi e rappresentano il proseguimento di un percorso che ci porterà a rivoluzionare il trasporto pubblico di Roma all’insegna della sostenibilità e della qualità dei mezzi, garantendo una maggiore sicurezza agli utenti. Contiamo di avere, entro il 2026, più di 1200 nuovi mezzi che andranno a sostituire vetture arrivate a fine vita”.