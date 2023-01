Atterra a Roma e ha un malore: grave lo scrittore Hanif Kureishi

Voleva trascorrere il Capodanno a Roma, ma i progetti del noto scrittore, sceneggiatore e drammaturgo anglo-pakistano, Hanif Kureishi, non sono andati come previsto. Il 68enne appena atterrato, ha avuto un malore ed è stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva al Gemelli di Roma. Sottoposto agli accertamenti del caso il noto scrittore si trova, secondo i medici, in condizioni di salute considerate serie.

La candidatura all’Oscar

Kureishi è nato il 5 dicembre 1954 a Londra, da padre pakistano e madre inglese. Nel 1987 ha ricevuto una candidatura ai Premi Oscar per la sceneggiatura di My Beautiful Laundrette. Nelle sue opere affronta temi sociali come: l’emarginazione delle minoranze, le difficili relazioni tra le società multietniche. Ma lo scrittore ha diverse passioni: il giardinaggio e i viaggi sono tra quelle. Ha girato il mondo ed ora era pronto a rivisitare Roma, ma purtroppo il malore improvviso lo ha costretto in un letto di ospedale. È stato però raggiunto dai due suoi due figli ai quali ha consigliato di visitare la Capitale. Lo sceneggiatore ha un legame fortissimo con la sua famiglia con la quale condivide la sua quotidianità londinese.

La collaborazione con Bowie

‘Mio figlio il fanatico’ e ‘The Black album’, sono due opere dello scrittore anglo-pakistano che sembrano predire il pericolo del fanatismo di alcuni immigrati. Ma non è solo un autore appassionato di viaggi, Kureishi ha collaborato anche con David Bowie che ha firmato la colonna sonora della serie televisiva tratta dalla sua opera prima, Il Budda delle periferie, con la regia di Roger Mitchell, lo stesso che ha diretto anche l’adattamento cinematografico di The mother, altro romanzo di Kureishi.