Auto depredate al Tufello, danneggiate almeno 5 vetture: ‘Municipio in balia della criminalità’

Roma. Ancora delle auto vandalizzate. Un copione che, settimana dopo settimana, si ripete identico. A farne le spese, ancora una volta, i residente del quartiere che l’indomani devono fare i conti con l’amara sorpresa. Cambia la zona ma non il modus operandi, purtroppo. Sarebbero almeno 5 le vetture depredate e danneggiate questa notte al Tufello, nel III municipio. Purtroppo l’episodio non è un caso isolato, infatti, nel giro di poche settimane, ecco che la problematica torna a fare capolino e, come spesso accade in questi casi, è subito scattato un tam tam sui social.

Roma, rubano un’auto per il colpo e poi fanno razzia nei garage condominiali

Razzia di auto nella notte al Tufello

I fatti sono avvenuti questa notte al Tufello, nel III municipio, e precisamente in via Scarpanto. Ad essere prese di mira dai vandali alcune auto posteggiate non solo nella strada pocanzi detta ma anche in quelle vicine, una razzia i cui motivi, al momento, rimangono ignoti. Stando a quanto si apprende, sarebbero almeno 5 le auto che questa notte sono state danneggiate e depredate. Un episodio che purtroppo non è né sporadico né tantomeno isolato. Basti pensare che solamente poche settimane fa avevano segnalato un simile episodio al Nuovo Salario, in questo caso le auto vandalizzate erano circa 20. Ora, alla luce di quanto accaduto, cresce l’apprensione da parte dei residenti che all’indomani hanno dovuto fare i conti con una sorpresa dal sapore decisamente amaro.

Il tam tam sui social

Come spesso accade in questi casi, inoltre, si è subito scatenato un tam tam sui social al fine di fare un po’ di chiarezza sulla vicenda ma soprattutto per mettere l’accento sulla questione della sicurezza che nel momento in cui accadono simili eventi, diviene sempre più stringente. Eloquente in merito un commento social da parte di un residente: ‘Totale assenza di controllo del territorio, un municipio in balia della criminalità’, a sottolineare ancora una volta, l’apprensione che fa capo a tali spiacevoli e pericolose situazioni.

Auto vandalizzate al Nuovo Salario

Come anticipato, non è la prima volta che si verificano dei simili episodi. Solo poche settimane fa un caso analogo era avvenuto nel Nuovo Salario, quando ad essere prese di mira dai vandali erano state una ventina di auto, tutte danneggiate, senza alcuno scrupolo o distinzione di sorta. Anche in questo caso l’apprensione dei residenti non è tardata a farsi sentire, mettendo ancora una volta l’accento sul tema della sicurezza. Adesso, a poche settimane di distanza dall’accaduto ecco che il copione torna a ripetersi.