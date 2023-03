Azienda agricola con un’estesa coltivazione di… marijuana: arrestato un 56enne (FOTO)

Nella sua azienda agricola non coltivava solo ortaggi, ma anche marijuana. Una piantagione che aveva allestito all’interno di un capannone sperando probabilmente di riuscire a tenerla nascosta ad occhi indiscreti. ‘Purtroppo’ per l’imprenditore le cose non sono andate così e i Carabinieri sono riusciti a scoprire l’esistenza di quella singolare coltivazione e hanno proceduto all’arresto dell’uomo.

Le indagini che hanno portato a scoprire la coltivazione di marijuana

Al termine di un’attività info-investigativa, i Carabinieri della Stazione di Sacrofano hanno fatto scattare un controllo all’interno di un’azienda agricola che ha permesso di scoprire un capannone dove il titolare, un 56enne del posto, coltivava piante di marijuana. Un rinvenimento che ha indotto gli uomini dell’Arma a svolgere attività investigative più dettagliate.

Nello stabilimento trovate tante piante di marijuana

I militari non hanno dovuto cercare a lungo all’interno dello stabilimento per trovare, e poi procedere al sequestro, di circa 40 chili di infiorescenze secche di marijuana; 2,5 chili di piante di marijuana essiccate e 50 piante di marijuana di altezza compresa tra i 15 e i 40 centimetri. A seguito della scoperta i Carabinieri hanno proceduto all’arresto del titolare dell’azienda agricola, in quanto gravemente indiziato del reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il 56enne è ai domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice

Nell’immediatezza l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice per essere giudicato con rito direttissimo. In quell’occasione avrà anche la possibilità di spiegare le sue ragioni al magistrato, per cercare di alleggerire la sua posizione. L’operazione messa a segno dai militari rientra in una delle tante realizzate proprio al fine di prevenire e , ove possibile, debellare, il fenomeno della detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Proprio con questi obiettivi le attività di controllo del territorio di competenza verranno proseguite con cadenza periodica da parte dei carabinieri della stazione di Sacrofano.