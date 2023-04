Bacia Benedetta Porcaroli, pestato da un compagno di classe: la condanna

L’attrice Benedetta Porcaroli, si è resa, suo malgrado, protagonista di una vicenda che è finita davanti al giudice del tribunale di Roma. Sarebbe stata la ormai nota attrice, quando era solo una liceale 17enne di una scuola del quartiere Prati a provocare la gelosia di un compagno di classe, a causa di un bacio che la Porcaroli avrebbe dato a un amico, mentre si trovava con la classe in gita a Praga.

Aggressore condannato dal giudice a 9 mesi

L’aggressore, per quella vicenda, è stato giudicato colpevole e condannato a 9 mesi, pena sospesa. Una storia nella quale ora anche l’ex dirigente rischia di essere imputato per falsa testimonianza, avendo detto di non essersi accorso di nulla, raccontando una versione differente da quella resa dai professori e dagli altri alunni.

La classe si trovava in gita a Praga nel 2015. Divertimento, svago e spensieratezza per gli studenti che la sera del 29 novembre avevano deciso di andare in discoteca. Una uscita tranquilla, se non fosse stato per il bacio che Benedetta si è scambiata con un suo compagno di classe. Una simpatia particolare o, forse, solo uno scambio affettuoso che proprio non è andato giù a un altro compagno che, sul momento, non ha detto alcunché, non ha reagito.

Durante la notte l’aggressore ha picchiato il suo ‘rivale’ nel sonno

Durante la notte ha raggiunto il ragazzo colpevole di aver baciato l’attrice e gli ha dato prima una testata, poi un cazzotto e tutto mentre dormiva. Un’aggressione costata cara alla vittima che, una volta tornato a casa, ha dovuto subire anche un intervento chirurgico per la riduzione della frattura e raddrizzare il setto nasale. Ma la vicenda non è passata in sordina e il colpevole di quell’aggressione è dovuto comparire in giudizio, al termine del quale il magistrato si è pronunciato con sentenza di condanna, seppure la pena è stata sospesa.