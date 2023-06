Bimbo morto a Casal Palocco, i genitori degli Youtuber: ‘È stata solo una bravata’

La morte di Manuel, il bambino di 5 anni che viaggiava a bordo della Smart con la mamma e la sorellina di 4 anni, ha lasciato Casal Palocco e non solo scioccata, frastornata, incredula. Come è possibile che la vita di un bimbo sia stata spezzata per una challenge da postare su un canale youtube? Una domanda che torna continuamente da quando mercoledì pomeriggio proco prima delle 16 si è verificato il tragico scontro tra una Lamborghini Ursus e la Smart in cui si trovava Manuel, la sua sorellona e la mamma.

Il 20enne alla guida della Lamborghini accusato di omicidio stradale

Uno schianto che si è verificato a pochi metri dalla scuola del piccolo Manuel, in via Macchia Saponara, tra due auto, in una delle quali c’erano quattro ragazzi che stavano filmando con i telefonini ’50 ore su una supercar’. Alla guida dell’auto di lusso, noleggiata per 1.500 euro al giorno, c’era M.D.P., un 20enne studente universitario, risultato positivo ai test anti-droga, come riporta La Repubblica. È risultato positivo ai cannabinoidi, ma il quantitativo nel suo sangue è risultato modico o forse li aveva assunti nei giorni precedenti all’incidente. Di certo il suo nome ora risulta iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale, anche se le indagini dei carabinieri vanno avanti.

Le indagini dei Carabinieri

Attività investigative che potrebbero presto arrivare a conclusione, dopo aver accertato, tra le altre cose, se il 20enne poteva guidare un’auto di quella cilindrata e anche la velocità del bolide che, dai primi accertamenti, sembra viaggiasse a 110 chilometri orari. Ma su quest’ultimo punto sono in corso accertamenti per fare una stima esatta della velocità della Lamborghini.

I genitori degli youtuber hanno rassicurato i loro figli: ‘È stata una bravata’

Tanta la rabbia che si registra in questi giorni per l’accaduto. Un incontenibile risentimento per la morte di bimbo di soli 5 anni che cresce dopo aver appreso quanto è stato sentito sul posto dell’incidente, una volta che sono arrivati i genitori dei ragazzi che si trovavano a bordo della Lamborghini. Alcuni dei presenti avrebbero sentito nitidamente che rassicuravano i figli sottolineando: “è stata solo una bravata”.