Bimbo morto nell’incidente a Roma: chi c’era nella Lamborghini

[adrotate group="9"]

Sono Youtuber e TikToker di successo i ragazzi che si trovava a bordo del suv coinvolto in un incidente mortale con una Smart nella quale viaggiava una mamma con i suoi due bambini, uno dei quali, a seguito del terribile incidente, è morto. Il gruppo di giovani posta su un canale Youtube i video nei quali si cimentano in sfide, l’ultima quella che stavano compiendo con il suv Lamborghini Urus, dentro al quale sarebbero voluti restare per 50 ore, come riporta La Repubblica.

Chi sono i componenti del gruppo che si trovava a bordo della Lamborghini

Ed era il leader del gruppo, M. D.P., colui che si trovava alla guida dell’auto di lusso, che, a seguito di accertamenti, è risultato positivo alla cannabis. C’erano anche i suoi amici e, tra gli altri, colui che aveva noleggiato l’auto e che stava girando il video poco prima del tragico schianto nel quale ha perso la vita un bimbo di soli 5 anni. Immagini nelle quali prendeva anche in giro la conducente della Smart sottolineando: ‘La tua auto costa 300 euro alla Conad’. Inoltre nella Lamborghini si trovava anche il co-fondatore del gruppo e un’amica. Il gruppetto, originario dell’Infernetto, non era passato inosservato, anche quando, poco prima dell’incidente è stato visto correre con l’auto di lusso per le strade di Casal Palocco.

Stavano realizzando video da postare sui canali social del gruppo

Un atteggiamento spocchioso, che appare anche in uno dei video postati, probabilmente solo qualche minuto prima del dramma. Immagini nelle quali, a parte vantarsi di trovarsi a bordo di un’auto lusso, davano quasi consigli su come comportarsi. Un’ostentazione di ricchezza e una eccessiva sicurezza che non li ha indotti a pensare al pericolo per loro stessi e per gli altri. Ed è stato così che poco dopo, in via Archelao di Mileto, a Casal Palocco, sì è consumata la disgrazia.