Blocco traffico Roma Domenica 26 marzo 2023, stop ai veicoli inquinanti nella fascia verde: chi può circolare e chi no. Per l’istituzione della domenica ecologia, la prossima settimana ci sarà il blocco del traffico nell’anello del Centro Storico capitolino. La circolazione, all’interno dell’anello denominato “fascia verde”, sarà vietata in due diversi orari.

Il blocco del traffico a Roma per domenica 26 marzo 2023

Per il blocco del traffico di domenica 26 marzo 2023, le fasce orarie di chiusura del centro storico andranno dalle 7.30 alle 12.30, poi dalle 16.30 alle 20.30. Rientra nella strategia delle domeniche ecologiche, che con la prossima dovrebbe vedere l’ultima programma da Giunta del sindaco Roberto Gualtieri al Campidoglio.

Sarà infatti l’ultima di questo inverno, con soluzioni che bisognerà vedere se verranno ripetute anche per la stagione primaverile, che va in concomitanza con il ritorno abbondante di turisti nella Città Eterna. Il blocco totale ci sarà soprattutto per i veicoli a motore endotermico, che saranno tenuti fuori dalla zona che comprende la nuova ZTL.

Chi potrà circolare la prossima domenica a Roma?

All’interno della Capitale, il giorno del 26 marzo potranno circolare tutti i veicoli che vanno a metano. Inoltre, saranno ammessi anche i veicoli che vanno a GPL, a trazione ibrida o addirittura a trazione elettrica, come nelle autovetture di ultima generazione. Saranno inoltre ammessi: i veicoli ad accensione comandata dotati di un doppio sistema di alimentazione “bi-fuel” (benzina-GPL o benzina-metano) anche trasformati, marcianti con alimentazione a gpl o metano e appartenenti alla classe di omologazione “Euro3″ e successive; autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina)”EURO 6”; ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi “EURO 2″ e successivi; motocicli a 4 tempi Euro3” e successivi.

La Polizia Locale di Roma Capitale rafforzerà i controlli in giro per le strade del Centro Storico capitolino, al fine di garantire il pieno rispetto delle regole imposte in Città per quel giorno così da non inquinare.