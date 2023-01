Roma, blocco del traffico oggi: a che ora, chi può circolare (e chi no)

A Roma è allarme per lo smog in città: gli ultimi rilevamenti effettuati dagli operatori di ARPA Lazio, hanno preoccupato molto l’amministrazione capitolina e il primo cittadino, Roberto Gualtieri, che ha subito pensato bene di emanare due ordinanze per tentare di far calare il livello delle polveri sottili riscontrate ed inibire il rischio per la cittadinanza. La prima ordinanza riguarda proprio la giornata di oggi, mercoledì 4 gennaio 2023, con uno stop per i veicoli maggiormente inquinanti all’interno delle Fasce Verdi, un blocco che si aggiunge, ovviamente ai divieti già in vigore. Ecco il dettaglio così come si legge dal sito del Comune di Roma Capitale.

Allarme smog a Roma, arrivano due ordinanze: “4 e 8 gennaio stop ai mezzi più inquinanti”

Blocco del traffico a Roma: è allarme smog

Stando ai rilievi effettuati dagli operatori di ARPA Lazio, sono state riscontrate polveri sottili oltre i limiti anche nella giornata del 2 gennaio, in base alle rilevazioni delle centraline di monitoraggio dislocate sul territorio della Capitale. Il superamento della soglia-limite di 50 microgrammi per metrocubo è stato rilevato dagli impianti di Preneste (51), Cinecittà (57), Bufalotta (51), Tiburtina (64) e Malagrotta (51).

Smog a Roma, l’allarme del Comune per l’inquinamento: ‘Andate a piedi’

Il dettaglio dell’ordinanza

Da qui, l’ordinanza del sindaco per lo stop di alcune categorie di veicoli nella giornata di oggi, 4 gennaio 2023, blocco che si aggiunge ai divieti già in vigore. Nel dettaglio, a partire dalle 6,30 alle 9,30 e dalle 16 alle 19 del 4 gennaio non potranno circolare nella Fascia Verde le seguenti categorie di veicoli:

autoveicoli a benzina Euro 3;

autovetture a gasolio Euro 4;

ciclomotori e motoveicoli (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2.

Inoltre, come si legge sul sito comune.roma.it. “nella giornata del 5 gennaio 2023 sull’intero territorio comunale, saranno spenti i riscaldamenti di tutti gli Uffici pubblici che non svolgono servizi essenziali, delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto legislativo 31.3.2001 n. 165, nonché lo spegnimento degli impianti delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, Regione, Città Metropolitana e da Roma Capitale”.

Domenica ecologica 8 gennaio 2023

Per domenica 8 gennaio, infine, è in programma un nuovo appuntamento con le giornate ecologiche che prevedono il divieto di circolazione per il traffico privato (salvo alcune deroghe) nella Fascia Verde. Dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 sarà vietata la circolazione veicolare a tutti i veicoli a motore, anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle Zone a Traffico Limitato.