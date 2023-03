Bochicchio, truffa ai vip: Mattioli cerca di recuperare la somma e perde altri 5mila euro

La decisione del Tribunale di Roma di archiviare l’accusa per truffa nei confronti di Massimo Bochicchio, il broker morto in un incidente stradale il 19 giugno 2022, ha fatto perdere a personaggi vip del mondo dello spettacolo, del calcio e anche al giornalista e conduttore televisivo Mario Mattioli considerevoli somme di denaro che non riavranno indietro. Il giornalista, contattato da un’agenzia di recupero crediti aveva avuto la rassicurazione che avrebbe avuto indietro la somma che aveva affidato a Bochicchio.

Il giornalista viene contattato da un’agenzia per il recupero crediti

Mattioli era stato contattato da una tale Margarette Brighton di un’agenzia con sede a Londra che lo avrebbe rassicurato circa il recupero delle somme. In preda allo sconforto per aver perso la cospicua somma di denaro affidata al broker, il giornalista si è fidato e le ha accreditato 5mila euro. Ma la donna sarebbe poi sparita.

Il fatto che la Brigton conoscesse la sua situazione nel dettaglio, ha fatto cadere Mattioli nella trappola. Credendo che per il cambio di valuta fosse necessario versare i 5mila euro, ha provveduto. Ma dopo essere già stato raggirato il giornalista ha pensato bene di fare un accertamento sulla società per la quale operava la donna, per scoprire che era inesistente.

La denuncia alla Polizia postale e le indagini

La scoperta ha indotto il conduttore televisivo a sporgere denuncia alla Polizia Postale, ma nonostante gli accertamenti che sono scaturiti, le indagini sono finite con un nulla di fatto. Perché dalle attività investigative è risultato che la società era inesistente e che nella sede indicata sugli accordi c’era un negozio di abbigliamento. Purtroppo, però, nonostante l’impegno gli investigatori non sono riusciti ancora a risalire agli artefici di quel raggiro e Mattioli non è potuto rientrare in possesso delle somme che aveva erogato per recuperare il denaro affidato a Bochicchio. Una truffa nella truffa insomma…