Boss in incognito torna a San Cesareo: telecamere di Rai 2 nel Biscottificio Casilino, le anticipazioni di stasera

San Cesareo, alle porte di Roma, torna protagonista su Rai 2. Dopo il ‘boss’ Riccardo Pezzali, presidente di Profunghi, un’azienda che da ben quattro generazioni produce e commercializza svariate tipologie di funghi coltivati e che ha sede centrale proprio lì, questa sera andrà in onda una nuova puntata di Boss in Incognito, docu-reality di Rai 2. E i riflettori verranno puntati su Daniele Masella, boss del Biscottificio Casilino, che si trova proprio a San Cesareo ed è un punto di riferimento per il territorio. Tra biscotti, dolci, prodotti da forno, crostatine, pizzette, per un totale di 4,5 tonnellate di prodotti in un anno.

Biscottificio Casilino a Boss in incognito stasera

In questa quarta e penultima puntata, che andrà in onda proprio stasera in prima serata su Rai 2, il boss ad andare in incognito, senza farsi scoprire dai suoi dipendenti, sarà Daniele Masella, capo del Biscottificio Casilino. Con quelle prelibatezze che arrivano in Spagna, Francia, Germania, Inghilterra e persino in Australia.

Le anticipazioni di lunedì 30 gennaio 2023

Questa sera Daniele Masella si metterà in gioco e lavorerà con alcuni dei suoi dipendenti. Incontrerà Giacomo, con cui preparerà le pizzette; Tiziano, con cui si dedicherà alla creazione delle rustichelle; Alessia, che lo guiderà nella farcitura e nel confezionamento degli occhi di bue e Daniele, che realizzerà con lui delle varianti di crostatine. Ma non solo. Anche questa volta, per supportare il boss, arriverà Max Giusti, il conduttore della trasmissione, che assumerà una nuova identità: si camufferà, per non farsi riconoscere, e diventerà Antonio da Napoli. Lui, sotto questo nuovo nome, dovrà lavorare con Badarà e preparare l’impasto e la farcitura delle crostatine.

In questo modo il boss, lavorando gomito a gomito con i suoi dipendenti, li conoscerà meglio e scoprirà anche punti di forza e criticità dell’azienda. Non ci resta, quindi, che seguire la puntata di stasera, per la seconda volta ambientata a San Cesareo.