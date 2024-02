Bracciano, stretta su furti e operazioni antidroga: le segnalazioni sono in calo, gli arresti

Proseguono i controlli straordinari di Polizia e Carabinieri sul territorio per dare una stretta ai furti e le segnalazioni antidroga.

Bracciano, sempre maggiori i controlli antidroga e le manovre contro i furti negli appartamenti da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri sul territorio. La Compagnia bracciante registra un’intensificazione delle attività a partire dallo scorso gennaio. Si contano – ad oggi – controlli su circa 4000 persone e 2500 veicoli: non mancano i fermi e gli arresti, ma il dato su cui riflettere è un altro. Le grandi manovre, infatti, sembrano pagare in termini di sicurezza.

Le segnalazioni sono infatti progressivamente diminuite per quanto riguarda reati di spaccio, detenzione e furto. Meno 42% rispetto allo scorso anno. Il periodo è lo stesso, ma il pugno di ferro regala maggiore tutela. Almeno fino a questo momento. I fattori da analizzare sono tanti fra Bracciano e Morlupo, più controllo non significa necessariamente meno rischi.

Bracciano, si alza l’allerta: spaccio e furti nel mirino

Le zone più attenzionate adesso sono quelle in prossimità di ville o complessi edilizi. Il furto – che resta sempre un reato presente per quantità e ripercussioni – avviene quando i proprietari non sono in appartamento o in struttura. Portano via tutto studiando anticipatamente abitudini e spostamenti delle vittime.

In tal senso nell’ultimo mese si sono registrati 9 tentativi di scasso da persone straniere e non residenti sul territorio. 2 consumati e 7 andati a vuoto. Nel mirino anche due italiani fermati in fragranza di reato. La situazione è maggiormente controllata, ma non priva di rischi. Obiettivo raggiunto in parte, quindi, con ancora molto lavoro da fare. La strada, però, sembra essere quella giusta. Inclusione sociale e sicurezza in testa all’agenda sociopolitica e territoriale.