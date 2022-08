Calci, pugni e bottigliate per una sigaretta: paura per due ragazze

Attimi di paura per due ragazze che nella notte tra giovedì e venerdì sono state vittima di una violenta aggressione. Il motivo? Essersi rifiutate di dare una sigaretta ad un ragazzo straniero che gliela aveva chiesta poco prima. A seguito dell’accaduto l’uomo è riuscito a fuggire mentre le malcapitate sono state portate in ospedale in per tutti gli accertamenti del caso.

Ragazze aggredite per una sigaretta: i fatti

Siamo a Roma, in Piazza del Pigneto. Qui due ragazze — di 48 e 35 anni entrambe alticce, come verificato dai soccorritori — al termine di una serata sono andate al distributore automatico per comperare un pacchetto di sigarette. Fin qui tutto bene, se non fosse che ad un certo punto sono state avvicinate da un ragazzo di colore che ha chiesto loro una sigaretta. Al rifiuto le giovani sono state aggredite.

L’aggressione

Soccorse dal 118, sul posto sono poi giunti i Carabinieri della compagnia di Piazza Dante. La 48enne sarebbe stata colpita con una bottiglia mentre la 35enne sarebbe stata presa a calci e pugni. Questa la versione che le donne hanno raccontato ai militari.

Scappato il malvivente

Dopo l’aggressione l‘uomo è scappato. Nonostante varie ricerche effettuate in zona, i militari non sono riusciti ad identificare l’aggressore. Le vittime sono state poi portate all’Ospedale San Giovanni, una di loro in codice giallo mentre l’altra non ha riportato gravi ferite.