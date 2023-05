Caracalla Festival 2023 a Roma dal 30 maggio al 10 agosto: artisti e programma completo

30 maggio al 10 agosto. Ecco tutte le informazioni sul programma completo per non farsi trovare impreparati. Caracalla festival 2023 è sicuramente uno degli eventi culturali più attesi della stagione estiva di Roma . Un mix di artisti tra danza, teatro, cinema e musica, che conquistano il pubblico da anni. E che lo intratterrà dal. Ecco tutte le informazioni sul programma completo per non farsi trovare impreparati.

Il Caracalla Festival 2023 a Roma, il calendario degli eventi in programma

terme di Caracalla, la cui arena può arrivare ad ospitare addirittura 4500 posti. Tra gli ospiti più attesi troviamo artisti di calibro internazionale. E non solo. Moltissimi i nomi della musica sinfonica, ballerini che sono diventati vanto per l’Italia, come Roberto Bolle e la compagnia di ballo di Eleonora Abbagnato. Tantissimi anche i nomi del panorama musicale da Fiorella Mannoia a Antonello Venditti, ma anche Andrea Bocelli, Zucchero, Negramaro. La location d’eccezione è quella dellela cui arena può arrivare ad ospitare addirittura 4500 posti. Tra gli ospiti più attesi troviamo artisti di calibro internazionale. E non solo. Moltissimi i nomi della musica sinfonica, ballerini che sono diventati vanto per l’Italia, comee la compagnia di ballo di. Tantissimi anche i nomi del panorama musicale da, ma anche Massimo Ranieri e i

I biglietti sono disponibili sul sito Ticket One, dove sarà possibile scegliere l’artista e il posto.

Le parole di Miguel Gotor, assessore alla cultura di Roma Capitale

“Il Teatro dell’Opera ritorna a Caracalla anche questa estate, però con un’importante novità: non si tratterà più solo del cartellone estivo del teatro lirico di Roma ma di un vero e proprio festival interdisciplinare che si andrà ad aggiungere alle numerose iniziative in arrivo dell’Estate Romana 2023. Il ‘Caracalla Festival 2023’ si articolerà in 50 serate, dal 30 maggio al 10 agosto, e spazierà tra numerosi generi: dall’opera alla danza, dal cinema al teatro, dalla fotografia alla musica sinfonica, al jazz e al pop. Tutto questo nella meravigliosa cornice delle Terme di Caracalla dove, alla tradizionale arena da 4.500 posti, si aggiungerà il Teatro del Portico, in cui si svolgeranno gli spettacoli di genere nuovo. È una bellissima iniziativa, per la quale voglio ringraziare il sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, Francesco Giambrone, e la soprintendente speciale Daniela Porro, oltre a tutti coloro che hanno reso possibile questo nuovo grande evento per la nostra città”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor.